Premiér Kurti upozornil na zaujatosť USA a EÚ voči Kosovu

Priština 8. júna (TASR) - Kosovský premiér Albin Kurti vo štvrtok poukázal na zaujatosť USA a Európskej únie voči Kosovu a na ich toleranciu voči srbskému režimu, ktorý označil za autoritársky. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Kosovská vláda podľa Kurtiho zastáva odlišný postoj. "Trváme na tom, že správať sa slušne k autokratovi uňho nepovedie k zlepšeniu správania," povedal v rozhovore pre AP.



Pripomenul, že vyslanci USA a EÚ pre dialóg medzi Kosovom a Srbskom sa na Prištinu obrátili s požiadavkami druhej strany. Osobitný predstaviteľ EÚ pre dialóg medzi Srbskom a Kosovom Miroslav Lajčák a osobitný vyslanec USA pre západný Balkán Gabriel Escobar s Kurtim rokovali v pondelok.



Zrážky medzi etnickými Srbmi a mierovými silami NATO (KFOR) si 29. mája vyžiadali zranených 30 vojakov KFOR a 52 protestujúcich srbskej národnosti. NATO sa následne rozhodlo posilniť svoju 4000-člennú misiu v oblasti ďalšími 700 vojakmi.



Kosovské úrady s podporou špeciálnych policajných jednotiek uviedli do úradu albánskych starostov aj v obciach s prevahou srbského obyvateľstva. Zvíťazili v komunálnych voľbách, do ktorých sa pre bojkot Srbov zapojilo len 3,5 percenta voličov.



Brusel Kosovo žiada, aby stiahlo svoju políciu zo severnej časti územia a zorganizovalo nové voľby. Kurti však uviedol, že špeciálne policajné sily nemôže zredukovať dovtedy, kým srbské kriminálne gangy buď neopustia Kosovo alebo kým nebudú zatknuté.



Západné mocnosti by podľa premiérových slov nemali byť zhovievavé k Belehradu, ktorý označil za základ problémov na západnom Balkáne.