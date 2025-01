Premiér Libanonu pricestoval do Damasku na prvú návštevu po páde Asada

Damask 11. januára (TASR) - Libanonský premiér Nadžíb Míkátí pricestoval v sobotu do Damasku na prvú návštevu od vypuknutia občianskej vojny v Sýrii v roku 2011. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Návšteva súvisí so zlepšovaním vzájomných vzťahov po nečakanom decembrovom páde režimu Bašára Asada, keď moc v Sýrii prevzali po krátkej ofenzíve povstalci. Stretne sa s novým lídrom krajiny Ahmadom Šarom, vodcom islamistickej skupiny Hajat Tahrír aš-Šám (HTS).



Libanonský parlament len vo štvrtok zvolil za nového prezidenta generála Džúzífa Awna, čím sa skončil viac ako dvojročný vnútropolitický pat. Ide o dôsledok oslabenia šiitského hnutia Hizballáh, ktoré spolupracovalo s Asadom.



Sýria v Libanone dominovala tri desaťročia a svoju armáda odtiaľ musela stihnuť až v roku 2005 v súvislosti s atentátom na libanonského expremiéra Rafika Harírího. Naďalej ostala pre Hizballáh dôležitou pašeráckou trasou z Iránu.



Približne v rovnakom čase úrady informovali o neúspešnom pokuse džihádistov z Islamského štátu vyhodiť do vzduchu šiitskú svätyňu na predmestí Damasku. Zdroj zo sýrskej spravodajskej agentúry uviedol, že spravodajské a bezpečnostné sily "uspeli v zmarení pokusu IS vykonať bombový útok vo svätyni Sajjida Zajnab". Dodal, že zatkli niekoľko ľudí.



Svätyňa je jedným z najdôležitejších miest šiitských pútnikov a jej popularita vzrástla najmä počas iránsko-irackej vojny. Ročne ju navštevuje približne 1 milión turistov.