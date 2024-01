Premiér Libanonu:Cieľom izraelského útoku je vtiahnuť krajinu do vojny

Bejrút 2. januára (TASR) - Libanonský premiér Nadžíb Míkátí odsúdil Izrael za utorňajší dronový útok na južnom predmestí Bejrútu. Cieľom je podľa neho "zatiahnuť Libanon" do vojny Izraela s palestínskym radikálnym hnutím Hamas. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Míkátí útok označil za "ďalší zločin Izraela, ktorého jasným cieľom je priviesť Libanon do novej fázy konfrontácií po pokračujúcich každodenných útokoch na juhu." Izrael a libanonské islamistické hnutie Hizballáh sa na hraniciach navzájom ostreľujú, pripomína DPA.



Libanonské štátne média informovali, že pri útoku izraelského bezpilotného lietadla na kanceláriu hnutia Hamas na južnom predmestí libanonského hlavného mesta prišlo o život šesť ľudí. Pôvodne uvádzali štyroch mŕtvych.



Podľa televízie blízkej libanonskému proiránskemu militantnému hnutiu Hizballáh pri výbuchu zahynul aj zástupca šéfa Hamasu Sálih Árúrí. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu sa mu vyhrážal zabitím ešte pred vypuknutím vojny Izraela s Hamasom, pripomína AP.



Hamas prostredníctvom svojho oficiálneho kanála potvrdil, že Izrael "zavraždil" v Bejrúte zástupcu vodcu tejto militantnej skupiny. Vysoký bezpečnostný predstaviteľ v Bejrúte pre AFP povedal, že Árúrí bol zabitý spolu so svojimi osobnými strážcami.



Izraelskí predstavitelia na tieto správy odmietli reagovať.



Ak je za útokom Izrael, podľa AP by to mohlo znamenať veľkú eskaláciu blízkovýchodného konfliktu. Vodca Hizballáhu Hasan Nasralláh prisľúbil odvetné opatrenia v prípade akéhokoľvek izraelského útoku na palestínskych predstaviteľov v Libanone.