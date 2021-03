Premiér Suga sa chce stretnúť s vodcom KĽDR aj napriek neochote USA

Tokio 30. marca (TASR) - Japonský premiér Jošihide Suga je naďalej ochotný stretnúť sa s vodcom Severnej Kórey Kim Čong-unom aj napriek tomu, že USA nedávno vylúčili možnosť summitu amerického prezidenta Joea Bidena s lídrom KĽDR. V utorok o tom informoval generálny tajomník japonského úradu vlády Kacunobu Kató, ktorého citovala tlačová agentúra Kjódó.



Suga sa už po zasadnutí do úradu vlani v septembri vyjadril, že bude pokračovať v úsilí svojho predchodcu Šinzóa Abeho o zorganizovanie stretnutia s vodcom KĽDR bez stanovenia "predchádzajúcich podmienok".



Na novinársku otázku, či premiér po vyjadrení Bieleho domu nezmenil názor, vedúci japonského úradu vlády Kató odpovedal, že Suga naďalej "pevne zastáva" svoj postoj.



Americký prezident nemá v úmysle stretnúť sa so severokórejským vodcom Kim Čong-unom, pretože, ako zdôrazňuje, jeho prístup k Pchjongjangu bude "celkom odlišný" od línie, ktorú presadzoval jeho predchodca Donald Trump, informoval v pondelok Biely dom.



Biden už minulý štvrtok na svojej prvej tlačovej konferencii vo funkcii prezidenta vyhlásil, že USA sú pripravené na "určitú formu" diplomatických vzťahov so Severnou Kóreou, ich konečným cieľom však musí byť denuklearizácia Kórejského polostrova.



Takisto však Severnú Kóreu upozornil, že USA sú pripravené "náležite reagovať" v prípade, ak bude Pchjongjang pokračovať v ďalšom testovaní svojich balistických rakiet. Túto tému americká vláda podľa prezidenta konzultuje so svojimi partnermi a spojencami.