Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 31. máj 2026Meniny má Petronela a Petrana
< sekcia Zahraničie

Premiér Magyar plánuje v pondelok ráno zájsť za prezidentom

.
Maďarský premiér Péter Magyar prichádza na stretnutie s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovej v Ríme 7. mája 2026. Foto: TASR/AP

Magyar po výhre svojej strany Tisza vo voľbách 12. apríla vyzval Sulyoka a ďalších predstaviteľov vymenovaných za vlády bloku Fidesz-KDNP, aby do 31. mája dobrovoľne odstúpili.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Budapešť 31. mája (TASR) - Maďarský premiér Péter Magyar v nedeľu v príspevku na sociálnych sieťach napísal, že v pondelok ráno plánuje zájsť za prezidentom Tamásom Sulyokom. Tomu dal do 31. mája termín na dobrovoľné odstúpenie, píše TASR podľa správy agentúry MTI.

Termín na odstúpenie vyprší dnes o polnoci. Minister spravodlivosti a ja navštívime v pondelok o 8.00 h ráno prezidenta Tamása Sulyoka,“ napísal v príspevku na Facebooku maďarský premiér.

Magyar po výhre svojej strany Tisza vo voľbách 12. apríla vyzval Sulyoka a ďalších predstaviteľov vymenovaných za vlády bloku Fidesz-KDNP, aby do 31. mája dobrovoľne odstúpili. Prezident v piatok uviedol, že o posúdenie ústavnosti takýchto výziev požiadal Benátsku komisiu.

Magyar v minulosti Sulyoka označil za „bábku“ a „pozostatok Orbánovho režimu“. Prezident v polovici mája jasne deklaroval, že neodstúpi zo svojej funkcie, a že mieni naplniť svoj mandát aj prísahu.
.

Neprehliadnite

OTESTUJTE SA: Ste skutočný pamätník slovenskej retro éry?

HRABKO: Riešenie požiadavky SNS nebolo štandardné, ale predišlo kríze

VIDEO: DRÁMA V KOŠICIACH: Zrazili sa dva teplovzdušné balóny

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si pre nás prichystal jún?