Premiér Malajzie chce opäť spustiť pátranie po lete MH370

Kuala Lumpur 4. marca (TASR) - Premiér Malajzie Anwar Ibrahim v pondelok vyhlásil, že rád opäť spustí pátranie po zmiznutom lietadle linky Malaysia Airlines MH370, ak sa objavia presvedčivé dôkazy. TASR o tom informuje na základe správy tlačovej agentúry AFP.



"Ak existujú presvedčivé dôkazy svedčiace o potrebe opätovne spustiť pátranie, nepochybne tak radi urobíme," vyhlásil Ibrahim v reakcii na spomienkovú udalosť, ktorou si rodiny pasažierov na palube lietadla pripomenuli desiate výročie jeho zmiznutia.



Lietadlo typu Boeing 777 zmizlo 8. marca 2014 počas letu z Kuala Lumpuru do Pekingu. Na palube bolo 239 ľudí.



Lietadlo zmizlo z radarov po 40 minútach, keď prechádzalo zo vzdušného priestoru Malajzie do vietnamského vzdušného priestoru. Podľa vyšetrovateľov stroj po tom, ako stratil kontakt, zmenil svoju trasu a zamieril do odľahlých oblastí Indického oceánu.