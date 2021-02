Premiér Martin: Írsko čakajú najmenej dva ďalšie mesiace lockdownu

Dublin 18. februára (TASR) - V Írsku trvá takmer dva mesiace tretí lockdown a premiér Micheál Martin oznámil, že krajinu "čaká pokračovanie prísnych obmedzení" až do konca apríla. To aj napriek faktu, že počet prípadov nákazy koronavírusom od januárového vrcholu prudko klesá. Informácie priniesla v piatok tlačová agentúra DPA.



Premiér vyslovil varovanie vo štvrtok neskoro večer v interview pre noviny Irish Mirror. Povedal tiež, že predĺženie lockdownu "stojí za to".



Líderka hlavnej opozičnej strany Sinn Féin, Mary Lou McDonaldová, odsúdila Martinove výroky ako "ľahkovážne". Šéf malej opozičnej strany Aontú, Peadar Tóibín, vyhlásil, že vládou navrhované predĺženie sa rovná "politickej prehre".



Počas lockdownu platia rôzne zákazy, ľudia napríklad okrem "nevyhnutných" ciest nemôžu cestovať od svojho bydliska ďalej ako do vzdialenosti piatich kilometrov. Mnohé podniky museli zatvoriť a nezamestnanosť sa v januári blížila k takmer rekordným 27 percentám.



Reštaurácie a kaderníctva pravdepodobne zostanú zatvorené ešte dlho po prípadnom uvoľňovaní obmedzení koncom apríla, varoval Martin. Dodal, že Írsko je vystavené "britskému variantu" koronavírusu, ktorý zároveň označil za "vysoko prenosný".



Martin uviedol, že vakcíny proti ochoreniu COVID-19 sú "svetlom na konci tunela" - hoci Írsko spolu s väčšinou Európy v očkovaní veľmi zaostáva za susednou Britániou.



Ústredný štatistický úrad v piatok oznámil, že počty hospitalizovaných v súvislosti s koronavírusom a pacientov umiestnených na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS) tiež klesajú už od začiatku januára.



Počet úmrtí súvisiacich s koronavírusom v Írsku prekročil tento týždeň 4000 a začiatkom februára hlásili celkovo vyše 1500 úmrtí v opatrovateľských domovoch.