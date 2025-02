Premiér Martin prejavil podporu Ukrajine na stretnutí so Zelenským

Dublin 27. februára (TASR) - Írsky premiér Micheál Martin sa vo štvrtok stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktorý krajinu navštívil pred odchodom do Washingtonu. Martin prisľúbil všestrannú podporu Ukrajine vrátane jej snahy o vstup do Európskej únie. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.



"Dal som jasne najavo, že sa budeme veľmi dôrazne zasadzovať o urýchlenie časového harmonogramu, pokiaľ ide o členstvo Ukrajiny v EÚ," povedal írsky premiér. Stretnutie so Zelenským označil za "srdečné".



"Diskutovali sme o krokoch na ukončene vojny, ktoré zaručia mier pre Ukrajinu a celú Európu," uviedol po rokovaniach ukrajinský prezident na platforme Telegram. Zelenskyj tiež zdôraznil význam jednoty medzi EÚ, USA a Ukrajinou, ako aj význam "bezpečnostných záruk a spolupráce na ceste Ukrajiny do EÚ".



Vojensky neutrálne Írsko, ktoré nie je členom NATO, poskytuje Ukrajine od začiatku ruskej invázie spred troch rokov takzvanú "nesmrtiacu" podporu vrátane finančnej a humanitárnej pomoci, vysvetľuje AFP.



Martin uviedol, že Dublin zvažuje aj finančnú podporu vo forme potravinových programov pre školy alebo technológií pre drony určené na evakuáciu zranených vojakov z frontu.



Írsko je podľa Martina otvorené pomôcť "akýmkoľvek možným spôsobom" a nevylúčil ani nasadenie mierových síl po skončení bojov. Zelenskyj tento návrh ocenil, avšak podľa írskeho premiéra bude veľa závisieť od povahy prímeria. Upozornil, že dodržiavanie podmienok prímeria v tak veľkých krajinách ako Ukrajina je ťažké monitorovať.