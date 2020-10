Premiér medzinárodne uznanej vlády Fájiz Sarrádž potvrdil, že odstúpi

Tripolis 31. októbra (TASR) - Fájiz Sarrádž, premiér medzinárodne uznanej líbyjskej vlády, vyhlásil, že ustúpil požiadavke na odovzdanie moci do konca októbra so zámerom vyhnúť sa vytvoreniu "politického vákua" v krajine.



Informovala o tom v noci na sobotu tlačová agentúra DPA.



Hovorca Prezidentskej rady potvrdil, že Sarrádž "odpovedal na výzvy a ustúpil požiadavke na svoje odstúpenie, ktoré už predtým avizoval".



Hovorca ďalej uviedol, že Sarrádž - predseda Prezidentskej rady, ktorá vykonáva funkcie hlavy štátu -, dúfa, že "výbor pre dialóg prevezme historickú zodpovednosť mimo osobných a regionálnych záujmov, aby tak krajina mohla v mieri a harmónii prekonať súčasnú krízu".



Sarrádž v septembri oznámil, že do konca októbra hodlá previesť svoju moc na daný výkonný úrad. Prezidentská rada so sídlom v Tripolise bola založená na základe politickej dohody podpísanej v decembri 2015 a sprostredkovanej Organizáciou Spojených národov (OSN). Prezidentská rada predsedá vláde, v ktorej Sarrádž figuruje ako premiér.



Líbyu sužuje rozvrat od zvrhnutia diktátora Muammara Kaddáfího v roku 2011. Krajina sa stala bojiskom konkurenčných zástupných síl. Na ropu bohatá Líbya má dve súperiace administratívy - Vládu národnej jednoty v Tripolise so Sarrádžom ako premiérom a vládu so sídlom v Tobruku, ktorá je v spojenectve s Chalífom Haftarom, najvyšším veliteľom Líbyjskej národnej armády.



Haftar, podporovaný Ruskom, Spojenými arabskými emirátmi (SAE) a Egyptom, spustil v apríli 2019 ofenzívu na Tripolis, ale tento rok ho zatlačili naspäť, keďže sily naklonené tripoliskej vláde dostali zásadnú pomoc od Turecka.



Boje odvtedy zastali pri centrálnom pobrežnom meste Syrta, domovskom meste zabitého Kaddáfího.



Dve hlavné líbyjské bojujúce frakcie podpísali 20. októbra po piatich dňoch rozhovorov v sídle OSN dohodu o "trvalom" prímerí, zastavení konfliktu, ako aj otvorení vnútorného územia a leteckých koridorov.