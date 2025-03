Premiér Mitsotakis po protestoch uskutočnil zmeny vo vláde

Atény 14. marca (TASR) — Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis uskutočnil po nedávnych masových demonštráciách konaných pri príležitosti druhého výročia vážneho železničného nešťastia zmeny vo vláde. Vymenil ministrov financií, dopravy, migrácie, životného prostredia a energetiky. Oznámil to v piatok hovorca vlády Pavlos Marinakis, informuje TASR odvolaním sa na agentúry Reuters a AP.



Novým ministrom financií sa stal Kyriakos Pierrakakis, ktorý mal doteraz na starosti digitalizáciu štátnej správy a je považovaný za vychádzajúcu hviezdu vládnucej strany Nová demokracia (ND). Vo funkcii nahradí Kostisa Chatzidakisa, ktorý prevezme funkciu vicepremiéra.



Za ústupok tradičným konzervatívcom je považované vymenovanie Makisa Voridisa, politika radeného ku krajnej pravici, za nového ministra pre migráciu. Tento krok má podľa AP zrejme zastaviť úbytok podpory ND v prospech krajnej pravice.



Ministerstvo dopravy povedie Christos Dimas, ktorý vystrieda doterajšieho šéfa rezortu Christosa Staikurasa. Bude mať na starosti aj modernizáciu železničnej siete, ktorú vláda prisľúbila po nešťastí spred dvoch rokov.



Mitsotakis tiež vymenoval svojich blízkych spolupracovníkov a skúsených technokratov Stavrosa Papastavrosa a Nikosa Tsafosa za ministrov životného prostredia a energetiky.



Zmeny vo vláde sa uskutočnili týždeň po tom, čo ľavicová opozícia neuspela v parlamente s návrhom na vyslovenie nedôvery vláde a deň po tom, čo zložil prísahu nový grécky prezident Konstantinos Tasulas.



Sú tiež dôsledkom masových protestov proti vláde za jej prístup k vyšetrovaniu najhoršieho železničného nešťastia v krajine z 28. februára 2023, ktoré si vyžiadalo 57 mŕtvych a desiatky zranených. V kauze stíhajú vyše 40 ľudí, no začiatok procesu sa do konca roka neočakáva. Prieskumy verejnej mienky ukázali, že veľká väčšina Grékov verí, že vláda sa pokúsila zatajiť dôkazy o tejto tragédii.