Premiér Módí ocenil úspech misie na Mesiac ako vzor pre iné krajiny

Naí Dillí 26. augusta (TASR) - Indické financovanie úspešného pristátia na Mesiaci je príkladom pre ďalšie krajiny, ktoré sa usilujú o rozvoj vlastných vesmírnych programov. V sobotu to povedal indický premiér Naréndra Módí a ocenil vedcov, ktorí stoja za úspešnou misiou. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Sonda Čandraján-3 (Mesačná loď) pristála na povrchu Mesiaca v stredu v blízkosti prevažne neprebádaného južného pólu. Stala sa tak len štvrtou krajinou (za Spojenými štátmi, Ruskom a Čínou), ktorá úspešne pristála na Mesiaci.



"Oblasť, ktorú naša misia preskúma, pomôže otvoriť nové cesty pre misie na Mesiac v iných krajinách," povedal Modi personálu misie v priestoroch Indickej organizácie pre vesmírny výskum (ISRO) v Bengalúre. "To nielenže odhalí záhady Mesiaca, ale pomôže aj pri riešení problémov Zeme," dodal.



Súčasný úspech sa podaril štyri roky po zlyhaní predchádzajúcej indickej lunárnej misie. Módí pochválil vedcov za to, že sa poučili z tohto zlyhania a neochabovali pri príprave novej misie na Mesiac.



"Oceňujem vašu tvrdú prácu, trpezlivosť, vytrvalosť a vášeň," povedal.



Indický vesmírny program je pomerne nízkorozpočtový, od prvého vyslania sondy na obežnú dráhu Mesiaca v roku 2008 sa však značne rozrástol. Náklady misie Čandraján-3 sú zhruba 74,6 milióna dolárov, čo je oveľa menej ako dávajú iné krajiny.



Odborníci tvrdia, že India dokáže udržať nízke náklady kopírovaním a prispôsobovaním existujúcich technológií a vďaka množstvu vysokokvalifikovaných inžinierov, pričom ich mzdy tvoria zlomok miezd zahraničných kolegov.



ISRO plánuje vyslať trojdňovú misiu s ľudskou posádkou na obežnú dráhu Zeme do budúceho roka. Spolu s Japonskom chce vyslať ďalšiu sondu na Mesiac do roku 2025 a v priebehu nasledujúcich dvoch rokov orbitálnu misiu k Venuši.