Premiér Módí sľúbil, že z Indie bude za 25 rokov rozvinutá krajina

Na snímke vojenská prehliadka počas osláv Dňa nezávislosti v indickej Kalkate v pondelok 15. augusta 2022. Foto: TASR/AP

Naí Dillí 15. augusta (TASR) - Indický premiér Naréndra Módí v pondelok sľúbil, že z Indie v najbližšom štvrťstoročí opäť urobí rozvinutú krajinu. India si 15. augusta pripomína 75. výročie nezávislosti od Británie. TASR správu prevzala z agentúry AP.Módí sa obyvateľom prihovoril z Červenej pevnosti v hlavnom meste Naí Dillí, ktorá je významnou stavbou mughalskej architektúry. Svet podľa jeho slov očakáva, že India pomôže pri riešení celosvetových problémov. Módí takisto ľudí požiadal, aby odstránili všetky stopy koloniálnych postojov.India bude podľa Módího smerovať k sebestačnosti a medzinárodnému partnerstvu s cieľom získať jedinečnosť vo vede a v technológiách, budovať priemysel a dosiahnuť potravinovú a energetickú bezpečnosť.Americký prezident Joe Biden vo vyhlásení pri príležitosti výročia nezávislosti Indie uviedol, že medzi USA a Indiou je partnerstvo založené na spoločnom záväzku k zásadám právneho štátu a podpory ľudskej slobody a dôstojnosti. Takisto vyjadril presvedčenie, že tieto dve krajiny budú aj naďalej spolu podporovať poriadok založený na pravidlách, mieri, prosperite a bezpečnosti ľudí, i na slobodnej a otvorenej indotichomorskej oblasti.Indii k 75. výročiu nezávislosti zagratuloval aj britský premiér Boris Johnson.napísal Johnson na Twitteri a dodal, že očakáva ďalšie posilňovanie týchto väzieb.Výraz "živý most" (Living Bridge) použil v minulosti na označenie vzťahov medzi Indiou a Spojeným kráľovstvom Módí, napísal na svojej webovej stránke denník The Times of India.