Maltský premiér plánuje odstúpiť kvôli vyšetrovaniu vraždy novinárky

Valletta 29. novembra (TASR) - Maltský premiér Joseph Muscat plánuje v súvislosti s vyšetrovaním vraždy novinárky Daphne Caruanovej-Galiziovej odstúpiť z funkcie. S odvolaním sa na piatkové správy miestnych médií o tom informovala agentúra DPA.



Premiér už podľa denníka Times of Malta oznámil svoje rozhodnutie prezidentovi Georgeovi Vellovi a mal by vystúpiť aj v televíznom príhovore.



Muscata priviedla k tomuto rozhodnutiu "politická a právna kríza, ktorú vyvolalo fiasko vo vyšetrovaní vraždy Daphne Caruanovej-Galiziovej", uviedol Times of Malta. Tento denník taktiež napísal, že premiér rezignuje hneď po tom, ako bude v súvislosti s vraždou oficiálne obžalovaný podnikateľ Yorgen Fench.



Denník Malta Today zasa v tejto situácii uviedol, že podľa jeho informácií "Muscat oficiálne neodstúpi, až dokým nebude zvolený nový líder Strany práce. Až dovtedy zostane premiérom."



Premiér Muscat, ktorý čelí ostrej kritike za to, akým spôsobom vláda k vyšetrovaniu vraždy pristupuje, v utorok prisľúbil, že zo svojho úradu odstúpi, ak sa preukáže, že existuje akákoľvek väzba, ktorá by ho spájala s vraždou novinárky.



V súvislosti s vyšetrovaním vraždy novinárky zatkli ešte v utorok maltské úrady bývalého vedúceho kancelárie premiéra Keitha Schembriho. Bývalého vedúceho kancelárie povolala polícia na výsluch po tom, ako Fenech vyšetrovateľom oznámil, že má dôkazy spájajúce Schembriho s nelegálnymi aktivitami.



Fenech je pritom hlavným podozrivým v prípade vraždy novinárky. Podnikateľ sa snažil získať prezidentskú milosť výmenou za ďalšie informácie o prípade.



Vyšetrovatelia takisto zatkli aj lekára, ktorý podľa Fenecha odovzdával podnikateľovi tajné správy od Schembriho. Odovzdávanie sa malo uskutočniť v čase, keď bol podnikateľ už vo väzbe.



Fenech je riaditeľom konzorcia, ktoré v roku 2013 vyhralo tender maltskej vlády na výstavbu plynovej elektrárne. Je aj majiteľom spoločnosti 17 Black, ktorá údajne vyplácala tajné finančné odmeny okrem Schembriho aj maltskému ministrovi cestovného ruchu Konradovi Mizzimu.



Mizzi v utorok oznámil odchod zo svojej funkcie aj s ministrom hospodárstva Chrisom Cardonom, ktorý uviedol, že "sám seba suspenduje".



Novinárku Caruanovú-Galiziovú, ktorá písala protikorupčný blog a viedla vyšetrovanie škandálu Panama Papers na Malte, pričom bola investigatívnou novinárkou i ostrú kritičku maltskej vlády, zabila v októbri 2017 bomba nastražená v jej aute. Jej smrť krajinou otriasla a vyvolala protesty. Caruanová-Galiziová z korupcie obviňovala aj Schembriho a exministra Mizziho. Členovia jej rodiny vyzývajú premiéra Muscata na odstúpenie. Podľa ich slov "má na rukách krv", lebo Schembriho a Mizziho ochraňoval.



Muscat (45) bol na čele maltskej vlády od roku 2013.