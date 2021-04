Premiér Netanjahu podľa prokuratúry zneužil svoje právomoci

Jeruzalem 5. apríla (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu zneužil svoje právomoci v súvislosti s udeľovaním výhod mediálnym magnátom, čím si chcel zaistiť kladné informovanie médií o svojej osobe. Vyhlásila to v pondelok hlavná prokurátorka v korupčnom procese s Netanjahuom, ktorý v pondelok pokračoval pred okresným súdom v Jeruzaleme, píše agentúra AFP.



Na základne súdneho nariadenia sa premiér na pondelkovom pojednávaní musel osobne zúčastniť. Pred budovou súdu sa zhromaždili desiatky jeho stúpencov aj odporcov. Na bezpečnosť tam preto preventívne dohliadali stovky policajtov.



Benjamin Netanjahu je vôbec prvý izraelským premiérom, ktorého súdia ešte pôsobenia vo funkcii.



Netanjahu zneužíval "veľkú exekutívnu moc, ktorá mu bola zverená, ... na presadzovanie svojich osobných záležitostí, a to aj v období, keď sa usiloval o znovuzvolenie," povedala v rámci úvodných rečí prokurátorka Liat Benová-Ariová.



Zdôraznila, že pred zákonom sú si všetci občania Izraela rovní a že obžaloba zhromaždila voči premiérovi rozsiahly dôkazový materiál.



Proces, v ktorom Netanjahu čelí obvineniam z úplatkárstva, podvodov a zneužitia dôvery v troch rôznych kauzách, sa oficiálne začal v máji 2020. Prerušený bol pred marcovými parlamentnými voľbami v Izraeli. Netanjahuova strana Likud v nich síce zvíťazila, no zatiaľ nemá dostatočnú parlamentnú podporu na zostavenie novej koaličnej vlády.



Naposledy sa Netanjahu na jeruzalemskom súde objavil vo februári, keď všetky obvinenia voči svojej osobe odmietol. Dlhodobo tvrdí, že korupčné obvinenia voči nemu sú vykonštruované a politicky motivované.



Podľa svedkov Netanjahu si výmenou za ústretové kroky voči vlastníkom médií zabezpečil vytváranie pozitívneho mediálneho obrazu o svojej osobe. Od spriatelených miliardárov mal tiež Netanjahu údajne prijať luxusné dary v hodnote zhruba 700.000 šekelov (184.000 eur).