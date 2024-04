Premiér Netanjahu podstúpil úspešnú operáciu brušnej prietrže

Jeruzalem 1. apríla (TASR) — Izraelský premiér Benjamin Netanjahu podstúpil v nedeľu večer úspešnú operáciu hernie (prietrže). Jeho stav je dobrý a po zákroku sa začína zotavovať. Uviedla to agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie jeho úradu zverejnené v pondelok po polnoci.



Lekári objavili prietrž v sobotu pri rutinnej prehliadke a po konzultáciách sa rozhodli, že premiér podstúpi operáciu po skončení svojich pracovných aktivít. Netanjahuov úrad nekonkretizoval, kde sa hernia nachádzala, najčastejšie v to však býva v oblasti brucha a bokov. Zákrok sa uskutočnil v celkovej anestézii, takže Netanjahua dočasne zastúpil vicepremiér a minister spravodlivosti Jariv Levin.



Netanjahu už takúto operáciu absolvoval v roku 2013. Vtedy sa k svojím premiérskym povinnostiam vrátil hneď na druhý deň. Tentoraz sa uskutočnila v čase, keď je Izrael v Pásme Gazy vo vojne s palestínskym militantným hnutím Hamas, ktorú rozpútal bezprecedentný útok jeho kománd na juh Izraela z vlaňajšieho októbra.



V nedeľu večer demonštrovali tisíce Izraelčanov pred sídlom Knesetu (parlamentu) v Jeruzaleme. Organizátori protestu podľa denníka Times of Israel vyzvali Netanjahua a jeho vládu, aby odstúpili, boli vypísané predčasné voľby a politickí lídri súhlasili s dohodou, ktorá prinesie prepustenie 130 rukojemníkov zadržiavaných Hamasom v Pásme Gazy.



Netanjahu však požiadavku predčasných volieb dôrazne odmietol. "Výzvy na voľby teraz, na vrchole vojny, krátko pred víťazstvom, ochromia Izrael najmenej na šesť mesiacov, podľa môjho odhadu dokonca na osem mesiacov," cituje ho agentúra DPA. Nové voľby by tiež paralyzovali rokovania o prepustení rukojemníkov výmenou za prímerie vo vojne v Pásme Gazy a prepustenie palestínskych väzňov. Netanjahu tvrdí, že to by viedlo k ukončeniu vojny pred dosiahnutím jej cieľov a hralo by to do karát najmä Hamasu. "Nikoho tam nenechám," poznamenal na margo izraelských rukojemníkov.