Premiér Netanjahu schvaľuje nové kolo rokovaní o prímerí s Hamasom

Jeruzalem 29. marca (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu schválil nové kolo rokovaní o prímerí v Pásme Gazy, ktoré sa uskutoční v Egypte a Katare. V piatok to oznámila jeho kancelária, niekoľko dní po tom, ako sa zdalo, že rokovania sú zastavené. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Kancelária premiéra uviedla, že Netanjahu povolil "ďalšie kolo rozhovorov - v nadchádzajúcich dňoch - v Dauhe a Káhire, s usmerneniami pre napredovanie v rokovaniach".



Hamas a Izrael sa od pondelka vzájomne obviňujú, že sa nedokázali dohodnúť na dohode, keď Bezpečnostná rada OSN prijala rezolúciu požadujúcu "okamžité prímerie". Katar ako sprostredkovateľ v utorok uviedol, že rozhovory pokračujú, no o ich priebehu prakticky nie sú informácií.



Netanjahuova kancelária uviedla, že premiér hovoril so šéfom Mossadu Davidom Barneom, ale viac podrobností nezverejnila.



Vojna sa začala 7. októbra, keď Hamas zaútočil na Izrael, pričom zomrelo približne 1160 ľudí, väčšinou civilistov, uvádzajú izraelské oficiálne zdroje.



Izraelská armáda podnikla odvetnú ofenzívu proti Hamasu, pri ktorej zahynulo 32.623 ľudí, väčšinou ženy a deti, uviedlo ministerstvo zdravotníctva na území spravovanom Hamasom.



Palestínski militanti tiež uniesli asi 250 izraelských a zahraničných rukojemníkov, desiatky z nich prepustili počas týždňového prímeria v novembri. Izrael sa domnieva, že v Gaze zostalo približne 130 ľudí, vrátane 33, ktorí sú pravdepodobne mŕtvi - osem vojakov a 25 civilistov.