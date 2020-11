Arménsko a Azerbajdžan zastavili boje v Náhornom Karabachu

Moskva 10. novembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v noci na utorok potvrdil, že Arménsko a Azerbajdžan sa dohodli na úplnom zastavení bojov v separatistickom regióne Náhorný Karabach. Informuje o tom tlačová agentúra AFP.



Putin vyhlásil, že on, arménsky premiér Nikol Pašinjan a azerbajdžanský prezident Ilham Alijev podpísali vyhlásenie, ktorým sa "deklaruje úplné zastavenie bojov v zóne konfliktu v Náhornom Karabachu" od polnoci moskovského času (22.00 h SEČ v pondelok). Putin tak potvrdil skoršie vyhlásenie zo strany Pašinjana.



Krátko po oznámení podpísania dohody sa pred hlavným sídlom arménskej vlády v metropole Jerevan zišli tisíce nespokojných demonštrantov, z ktorých niektorí vnikli do budovy, rabovali kancelárie a rozbíjali okná, hlási AFP.



Predmetná dohoda počíta tiež s rozmiestnením ruských mierových jednotiek v Náhornom Karabachu, dopĺňa tlačová agentúra TASS.



"Veríme, že dosiahnutá dohoda vytvorí podmienky potrebné pre dlhodobé a vyčerpávajúce riešenie krízy týkajúcej sa Náhorného Karabachu na spravodlivej báze, ako aj v záujme arménskeho a azerbajdžanského ľudu," uviedol Putin vo vyhlásení.



Šéf Kremľa poznamenal, že obe strany už začali so vzájomnou výmenou vojnových zajatcov a tiel obetí, pričom utečenci sa vrátia do danej oblasti pod dohľadom Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR).



Ozbrojené sily na oboch stranách zostanú vo svojich súčasných pozíciách.



Konflikt v Náhornom Karabachu si od prepuknutia najnovších bojov v septembri vyžiadal viac než 1000 mŕtvych a desaťtisíce vysídlených. Ide o najsmrteľnejšiu eskaláciu odvtedy, čo Arménsko a Azerbajdžan začali koncom 80. rokov viesť boje o tento separatistický región. Náhorný Karabach je etnicky arménska oblasť, ktorá sa odtrhla od Azerbajdžanu v 90. rokoch vo vojne s 30.000 obeťami na životoch.





Arménsky premiér Nikol Pašinjan podpísal dohodu o ukončení vojny v Karabachu





Arménsky premiér Nikol Pašinjan vyhlásil, že podpísal "bolestivú" dohodu s Azerbajdžanom a Ruskom o ukončení vojny o sporný región Náhorný Karabach. Informovala o tom v pondelok tlačová agentúra AFP.



"Podpísal som vyhlásenie s prezidentmi Ruska a Azerbajdžanu o ukončení karabašskej vojny," uviedol Pašinjan na sociálnej sieti Facebook, pričom tento krok označil za "nevýslovne bolestivý pre mňa osobne i pre náš ľud".



Podľa jeho slov dohoda vstúpi do platnosti v noci na utorok, čím sa ukončí šesť týždňov trvajúci konflikt o tento sporný región, ktorý si už vyžiadal stovky mŕtvych.



"Dané rozhodnutie som spravil po dôkladnej analýze vojenskej situácie," uviedol Pašinjan po tom, ako azerbajdžanské sily zaznamenali výrazný postup v bojoch s Arménskom podporovanými bojovníkmi v Náhornom Karabachu.



Pašinjan dodal, že predmetná dohoda predstavuje "najlepšie možné riešenie aktuálneho stavu". Jeho vyhlásenie prichádza po tom, ako azerbajdžanský prezident Ilham Alijev v nedeľu uviedol, že jeho sily obsadili kľúčové mesto Šuša.



Arménski činitelia v pondelok vyhlásili, že prudké boje o toto mesto pokračujú, ale podľa vysokopostaveného separatistického predstaviteľa je mesto "úplne mimo našu kontrolu" a azerbajdžanské sily ohrozujú karabašskú metropolu Stepanakert.



Alijev: Dohoda o zastavení bojov v Náhornom Karabachu je kapituláciou Arménska



Azerbajdžanský prezident Ilham Alijev v noci na utorok uviedol, že dohoda o ukončení bojov v spornom regióne Náhorný Karabach sa rovná "kapitulácii" nepriateľského Arménska.



"Prinútili sme ho, aby podpísal tento dokument," uviedol Alijev na adresu arménskeho premiéra Nikola Pašinjana. "Ide v podstate o kapituláciu," zdôraznil v televíznom prejave azerbajdžanský líder, citovaný tlačovou agentúrou AFP.



Alijev ďalej povedal, že predmetná dohoda má "historický význam" a dáva Arménsku krátky časový rámec na stiahnutie svojich vojakov z Náhorného Karabachu. Podľa jeho slov sa na implementácii dohody bude podieľať Rusko, ako aj Turecko - spojenec Azerbajdžanu.



Ruskí vojaci zotrvajú v Náhornom Karabchu päť rokov, pričom sa ich misia bude môcť predĺžiť o ďalších päť rokov, dodal Alijev bez poskytnutia detailov o tureckých mierových jednotkách, ktoré Putin nespomenul, všíma si tlačová agentúra DPA.



Alijev vyhlásil, že Pašinjan nemal inú možnosť, než podpísať mierovú dohodu. "Prinútila ho k tomu železná ruka," prízvukoval.



Zásadný obrat prišiel v nedeľu, keď Alijev oznámil, že jeho sily dobyli strategické a druhé najväčšie mesto Šuša, ktoré leží na dohľad od hornokarabašskej metropoly Stepanakert a na hlavnej ceste vedúcej do Arménska.



Rusko má s Arménskom podpísanú vojenskú dohodu a v krajine má i svoju základňu. Moskva však vyhlásila, že sa do konfliktu s Azerbajdžanom nebude zapájať, pokiaľ nebude ohrozené územie samotného Arménska, pripomína tlačová agentúra Reuters.



Náhorný Karabach vyhlásil nezávislosť pred takmer 30 rokmi, ale medzinárodné spoločenstvo vrátane Arménska ju neuznalo a podľa medzinárodného práva je tento región naďalej súčasťou Azerbajdžanu.



Už pred podpísaním mierovej dohody sa v Arménsku kumulovala nespokojnosť; 17 opozičných strán v pondelok vyzvalo Pašinjana a zvyšok jeho vlády, aby okamžite odstúpili.



Tieto strany - vrátane niekoľkých najväčších politických subjektov v krajine - vo vyhlásení uviedli, že lídri Arménska nesú "celkovú zodpovednosť za situáciu" v Karabachu. "Úrady stratili morálny i politický mandát na to, aby reprezentovali ľud," uviedlo zoskupenie strán.



Arajik Harutjunjan, líder regiónu Náhorný Karabach, vyhlásil, že dal súhlas na "čo najrýchlejšie ukončenie vojny".



Deklarácia prichádza po šiestich týždňoch ťažkých bojov a výraznom postupe azerbajdžanských síl. Konflikt vyvolal obavy z vypuknutia širšej regionálnej vojny - Azerbajdžan je podporovaný Tureckom, zatiaľ čo Rusko stojí na strane Arménska.



Rusko má však robustné vzťahy i s Azerbajdžanom aj Tureckom, píše DPA.



Azerbajdžan tvrdí, že od vypuknutia bojov 27. septembra znovu dobyl väčšinu územia v Náhornom Karabachu a okolí, o ktoré prišiel vo vojne z rokov 1991-1994. Tá si podľa odhadov vyžiadala 30.000 mŕtvych a vysoký počet vysídlených.