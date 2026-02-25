< sekcia Zahraničie
Premiér Orbán nariadil zvýšenú ochranu kritickej infraštruktúry
Po zasadnutí Rady národnej obrany Orbán vo videu uviedol, že Maďarsko nedostáva dodávky ropy cez ropovod Družba od 27. januára.
Autor TASR
Budapečť 25. februára (TASR) - Maďarský premiér Viktor Orbán nariadil zvýšenú ochranu kritickej energetickej infraštruktúry v krajine. Informoval o tom vo videu, ktoré v stredu zverejnil na svojej facebookovej stránke, TASR o tom píše podľa správy agentúry MTI.
Po zasadnutí Rady národnej obrany Orbán vo videu uviedol, že Maďarsko nedostáva dodávky ropy cez ropovod Družba od 27. januára.
„Z informácií je zrejmé, že toto bezprecedentné zastavenie má skôr politické než technické dôvody; ukrajinská vláda vyvíja tlak na Maďarsko a Slovensko prostredníctvom ropnej blokády,“ povedal Orbán. Dodal, že správy národných bezpečnostných služieb naznačujú „ďalšie kroky Ukrajiny na narušenie maďarského energetického systému“.
„Preto som nariadil posilnenie ochrany kritickej energetickej infraštruktúry. To znamená umiestnenie vojakov a vybavenia okolo kľúčových energetických zariadení, aby sa predišlo útokom,“ povedal maďarský premiér. Dodal, že sa zvýši prítomnosť polície v elektrárňach, u distribútorov a riadiacich zariadeniach. „Nariadil som tiež zákaz lietania s dronmi v župe Szabolcs-Szatmár-Bereg“ na maďarskej strane ukrajinskej hranice, povedal s tým , že „Maďarsko sa nenechá vydierať.“
Ukrajina si v utorok pripomenula štvrté výročie plnoformátovej ruskej invázie. Pri tejto príležitosti prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok v Kyjeve na spoločnej tlačovej konferencii s predstaviteľmi EÚ uviedol, že opravenie ropovodu Družba je nebezpečné, keďže Rusko útočí na ukrajinských opravárov. „Tak načo? Načo renovovať? Aby sme prišli o ľudí. Myslím si, že je to veľmi vysoká cena,“ povedal.
Orbánovi odkázal, aby svoje sťažnosti s pozastavením dodávok ropy cez Družbu adresoval Moskve. „Rusko tieto potrubia niekoľkokrát zničilo. Nemôže to byť tak, že Rusko ničí a Ukrajina renovuje,“ povedal Zelenskyj. Podľa ukrajinského prezidenta ruská ropa slúžiaca na financovanie vojny nemá miesto na európskom trhu.
