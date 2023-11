Premiér Orpo: Fínsko uzatvára svoj posledný hraničný priechod s Ruskom

Helsinki 28. novembra (TASR) - Fínsko uzatvára svoj posledný hraničný priechod s Ruskom, oznámil v utorok tamojší premiér Petteri Orpo. TASR informuje podľa agentúr AFP a AP.



Orpo na tlačovej konferencii spresnil, že Fínsko úplne uzatvorí svoju hranicu s Ruskom, ktorá je dlhá 1340 kilometrov, pre obavy súvisiace s migráciou.



Fínsko už minulý týždeň dočasne uzatvorilo všetky hraničné priechody s Ruskom s výnimkou jedného, a síce najsevernejšieho priechodu Raja-Jooseppi. Išlo o avizované opatrenie v dôsledku narastajúceho prílevu migrantov z územia susedného Ruska.



V priebehu posledných týždňov prišlo do Fínska 700 migrantov z Afriky a Blízkeho východu vrátane Afganistanu, Kene, Maroka, Sýrie, Jemenu či Pakistanu a Somálska. Helsinki obvinili Moskvu, že ich úmyselne posiela na fínsko-ruskú hranicu, a to bez potrebných dokladov.



Agentúra Európskej únie pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) minulý týždeň avizovala, že vyšle do Fínska svoj 50-členný tím aj hliadkovacie vozidlá.