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Sobota 13. jún 2026
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Premiér P. Magyar odvolal najvyšších šéfov tajnej služby

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Na snímke Péter Magyar. Foto: TASR/AP

Vládnym nariadením bol uvoľnený z funkcie generálneho riaditeľa civilne zahraničnej spravodajskej služby a rozviedky Információs Hivatal Krisztián Oláh.

Autor TASR
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Budapešť 13. júna (TASR) - Maďarský premiér Péter Magyar s účinnosťou od 13. júna 2026 odvolal štyroch najvyšších šéfov maďarských tajných služieb a úradov národnej bezpečnosti. Príslušné rozhodnutie bolo zverejnené v piatok v štátnom vestníku. S odvolaním sa na server index.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Vládnym nariadením bol uvoľnený z funkcie generálneho riaditeľa civilne zahraničnej spravodajskej služby a rozviedky Információs Hivatal Krisztián Oláh.

Z pozície generálneho riaditeľa Úradu na ochranu ústavy (Alkotmányvédelmi Hivatal), ktorý je civilnou vnútornou spravodajskou službou a kontrarozviedkou, bol odvolaný Szabolcs Bárdos.

Odvolaný bol ďalej z funkcie generálneho riaditeľa Národnej bezpečnostnej služby (Nemzetbiztonsági Szakszolgálat) Csaba Kiss, ako aj Norbert Tajti z postu generálneho riaditeľa Vojenskej národnej bezpečnostnej služby (Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat).





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
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