Premiér Poľska podľa súdu v prípade hlasovania poštou porušil zákon

Varšava 15. septembra (TASR) - Poľský premiér Mateusz Morawiecki "očividne" porušil zákon, keď poľskej pošte v máji nariadil, aby sa pripravila na korešpondenčné prezidentské voľby, ktoré sa pôvodne - takýmto spôsobom - mali konať 10. mája. Rozhodol o tom v utorok správny súd vo Varšave, informovala agentúra DPA.



Prezidentské voľby v Poľsku sa pôvodne mali konať 10. mája, pod tlakom opozície i časti verejnosti - obávajúcej sa rizika šírenia nového koronavírusu - boli však napokon odložené až na koniec júna.



Vládnuca strana Právo a spravodlivosť (PiS) chcela, aby sa voľby konali čo najskôr, vďaka čomu by mal jej favorit, súčasný prezident Andrzej Duda, isté svoje znovuzvolenie do úradu.



Snažila sa tak na poslednú chvíľu presadiť v pôvodnom termíne hlasovanie poštou. Napokon však parlament príslušnú legislatívu schválil len niekoľko dní pred plánovaným hlasovaním a aj PiS sa ocitla v časovej tiesni a bola nútená pozastaviť prípravy na voľby.



Morawiecki však dokonca ešte pred schválením legislatívy v parlamente pošte nariadil, aby sa pripravila na korešpondenčné hlasovanie. Takýto pokyn ako aj finančné náklady, ktoré si príprava takéhoto hlasovania vyžiadala, vyvolali v krajine kontroverzné reakcie. Samotný Morawiecki sa v tom čase odvolával na to, že mu takéto konanie umožňoval zákon prijatý v súvislosti s pandémiou koronavírusu.



Sudca Grzegorz Rudnicki však v utorok podľa agentúry PAP uviedol, že "premiéra na organizovanie či prípravu" volieb poľské zákony neoprávňovali.



Proti utorňajšiemu verdiktu je možné odvolať sa na poľskom najvyššom správnom súde, pripomína DPA.



Prvé kolo poľských prezidentských volieb sa napokon konalo 28. júna a druhé 12. júla. Občanom bolo okrem tradičného hlasovania umožnené i hlasovanie poštou. V druhom kole veľmi tesne zvíťazil dovtedajší prezident Duda nad primátorom Varšavy Rafalom Trzaskowským a zabezpečil si tak druhé funkčné obdobie v úrade.