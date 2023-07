Premiér Prajut Čanóčchá deväť rokov po prevrate odchádza z politiky

Bangkok 11. júla (TASR) — Thajský premiér Prajut Čanóčchá v utorok oznámil svoj odchod z politiky a prisľúbil, že vo funkcii zostane už len dočasne. Stalo sa tak deväť rokov po tom, ako sa ujal moci počas vojenského prevratu. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Jeho vyhlásenie sa očakávalo po tom, ako jeho armádou podporovaná Strana zjednoteného thajského národa (PRTSC) utrpela v polovici mája volebnú porážku, keď získala len 36 z 500 parlamentných kresiel. Prajut Čanóčchá zostane do vytvorenia novej vlády dočasným premiérom.



Tento bývalý šéf armády a presvedčený rojalista viedol juntu až do volieb v roku 2019 a parlament ho zvolil za premiéra na ďalšie štyri roky, čo bolo podľa jeho odporcov vopred rozhodnuté.



Prajut to popiera a v utorok povedal, že "dosiahol mnoho úspechov".



"Ako premiér som tvrdo pracoval na ochrane štátu, náboženstva a monarchie v prospech svojho milovaného ľudu. Výsledok v súčasnosti prináša ovocie pre občanov," uviedol vo vyhlásení.



"Snažil som sa posilniť krajinu vo všetkých oblastiach v záujme stability a mieru a prekonal som mnohé prekážky na domácej i medzinárodnej úrovni," dodal.



Počas deviatich rokov od prevratu čelil v súčasnosti 69-ročný Prajut Čanóčchá viaceré výzvam v podobe súdnych sporov, hlasovania o dôvere v parlamente a protestov oponentov, ktorí ho považovali za oportunistu bez mandátu verejnosti.



Nový thajský parlament bude na svojom štvrtkovom zasadnutí hlasovať o tom, kto sa stane budúcim predsedom thajskej vlády.