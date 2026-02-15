Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Premiér Rama oznámil, že sa zúčastní na stretnutí Rady mieru v USA

Na snímke predseda vlády Albánskej republiky Edi Rama. Foto: TASR - Jakub Kotian

Americký prezident minulý týždeň na okraj Svetového ekonomického fóra (WEF) vo švajčiarskom Davose svojím podpisom Charty založil Radu mieru a jej zakladajúcu chartu podpísalo najmenej 19 krajín.

Tirana 15. februára (TASR) - Albánsky premiér Edi Rama v nedeľu informoval, že budúci týždeň odcestuje do Washingtonu, aby sa zúčastnil na prvom zasadnutí „Rady mieru“ amerického prezidenta Donalda Trumpa. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

Budem vo Washingtone pri oficiálnom vytvorení Rady mieru a spustení jej aktivít,“ povedal Rama v rozhovore pre albánsky podcast Flasim. Prvé zasadnutie sa má konať vo štvrtok 19. februára vo Washingtone.

Americký prezident minulý týždeň na okraj Svetového ekonomického fóra (WEF) vo švajčiarskom Davose svojím podpisom Charty založil Radu mieru a jej zakladajúcu chartu podpísalo najmenej 19 krajín.

Hoci mala Rada mieru pôvodne dohliadať na povojnovú obnovu Pásma Gazy, jej charta podľa dostupných informácií neobmedzuje pôsobenie organizácie len na palestínske územie. Trump sa rovnako vyjadril, že Rada mieru by mohla v budúcnosti plniť niektoré funkcie Organizácie Spojených národov (OSN).

Stáli členovia navyše musia za členstvo zaplatiť miliardu dolárov, čo vyvoláva kritiku, že Rada mieru by sa mohla stať „platenou“ verziou Bezpečnostnej rady OSN.

Rama už skôr uviedol, že jeho krajina nezaplatí za to, aby sa stala stálym členom tejto iniciatívy.

„Albánsko má privilégium byť zakladajúcim štátom a nebude finančne prispievať na vstup alebo zotrvanie ako stály člen,“ uviedol Rama v nedeľu.
