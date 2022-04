Sogavare: Šalamúnove ostrovy podpísali bezpečnostný pakt s Čínou

Honiara 29. apríla (TASR) - Šalamúnove ostrovy podpísali bezpečnostný pakt s Čínou, pretože podobná dohoda s tradičným partnerom Austráliou nebola adekvátna ich požiadavkám. V piatok to uviedol predseda vlády Šalamúnových ostrovov Manasseh Sogavare, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



Sogavare sa prihovoril národnému parlamentu prvýkrát od minulotýždňových rozhovorov s americkou delegáciou v hlavnom meste Honiara. Premiér súostrovia povedal, že americká aj japonská delegácia ho varovali, aby nedovolil Číne postaviť vojenskú základňu na svojom území, pretože to nie je v záujme regiónu. Sogavare, ktorý opakovane odmietol výstavbu takejto základne, povedal, že s oboma delegáciami súhlasil.



"Netreba nám pripomínať cenu vojny," povedal Sogavare poslancom. Šalamúnove ostrovy podľa jeho slov nebudú po skúsenostiach z druhej svetovej vojny nikdy súhlasiť s militarizáciou Tichomoria. Premiér v príhovore kritizoval Spojené štáty za to, že súostrovie nezačlenili do financovania povojnovej obnovy.



Sogavare pokračoval v kritike aj smerom k Austrálii za to, že minulý rok podpísala bezpečnostný pakt AUKUS s USA a Britániou bez konzultácie s tichomorskými ostrovmi. "Podľa zmluvy AUKUS budú jadrové ponorky vo vodách Tichého oceánu. O zmluve AUKUS som sa dozvedel z médií. Dalo by sa očakávať, že so Šalamúnovými ostrovmi, členom rodiny Tichomoria, by to niekto mohol konzultovať," pokračoval.



Austrálsky premiér Scott Morrison v piatok uviedol, že so Sogavarem hovoril deň po oznámení podpisu zmluvy AUKUS a premiér tichomorského súostrovia nemal žiadne námietky.



Opozičné strany na Šalamúnových ostrovoch kritizujú vládu za nezverejnenie detailov bezpečnostnej dohody s Pekingom. Západ sa obáva, že pakt môže byť vstupnou bránou pre stálu čínsku vojenskú prítomnosť v regióne.



Námestník amerického ministra zahraničných vecí pre záležitosti východnej Ázie a Tichomoria Daniel Kritenbrink, ktorý taktiež minulý týždeň navštívil Honiaru, v utorok nevylúčil vojenskú intervenciu voči Šalamúnovým ostrovom v prípade, ak na svojom území umožnia Číne vybudovať vojenskú základňu.



Austrália rovnako ako USA odmieta prítomnosť čínskej armády na Šalamúnových ostrovoch. "Austrália by sa mala pripraviť na vojnu," vyhlásil v pondelok austrálsky minister obrany Peter Dutton.