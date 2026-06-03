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Premiér Šalamúnových ostrovov chce prehodnotiť pakt s Čínou
Na otázku, či zverejní obsah dohody s Čínou, Wale odpovedal, že obsahuje doložku o mlčanlivosti a že ju videl až krátko pred svojou návštevou Austrálie.
Autor TASR
Canberra 3. júna (TASR) - Nový premiér Šalamúnových ostrovov Matthew Wale v stredu vyhlásil, že „prehodnotí“ utajený bezpečnostný pakt svojej krajiny s Čínou z roku 2022, ktorý vyvolal znepokojenie v Austrálii aj Spojených štátoch. „Budeme ju prehodnocovať rovnako, ako prehodnocujeme aj ďalšie bezpečnostné dohody, ktoré máme s mnohými inými krajinami,“ povedal počas stretnutia s austrálskym náprotivkom Anthonym Albanesem. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Na otázku, či zverejní obsah dohody s Čínou, Wale odpovedal, že obsahuje doložku o mlčanlivosti a že ju videl až krátko pred svojou návštevou Austrálie. „Musel som odvolať niektorých ľudí z kľúčových pozícií. Dokonca ani kópiu tejto dohody som nedostal až do dňa pred odletom, takže som si ju ešte nestihol dôkladne preštudovať,“ povedal na tlačovej konferencii.
Austrália je najväčším poskytovateľom rozvojovej pomoci tejto krajine s približne 800.000 obyvateľmi. V minulosti jej tiež poskytovala policajnú pomoc počas krízových situácií.
Čína je zase najväčším veriteľom Šalamúnových ostrovov. Dlh krajiny voči čínskym bankám určený na financovanie infraštruktúrnych projektov sa minulý rok zdvojnásobil.
Canberra sa snaží zmierniť rastúci vplyv Pekingu na tento ostrovný štát a využila príležitosť na obnovenie vzťahov po tom, ako bol minulý mesiac Wale zvolený za premiéra. Albanese v stredu oznámil, že obe krajiny začnú pracovať na novej „komplexnej“ zmluve a zároveň prehĺbia spoluprácu v oblasti policajnej činnosti.
Dodal, že zmluva bude „založená na vzájomnej dôvere, rešpekte a otvorenom dialógu“. Obe strany sa tiež dohodli na pokračovaní programu výcviku policajtov.
Táto dohoda bola zastavená predchádzajúcou vládou Šalamúnových ostrovov. Tá zároveň umožnila čínskym policajtom vstupovať do dedín a zhromažďovať dáta o domácnostiach či biometrické údaje v rámci presadzovania čínskeho modelu policajnej práce.
Austrália sa usiluje užšie prepojiť krajiny južného Pacifiku uzatváraním zmlúv s viacerými malými, ale strategicky dôležitými ostrovnými štátmi, ako sú Tuvalu, Nauru a Papua Nová Guinea. Výmenou za obmedzenie bezpečnostných väzieb s Čínou im ponúka významnú hospodársku podporu. Vanuatu a Fidži uviedli, že sú blízko k podpisu podobných dohôd.
Na otázku, či zverejní obsah dohody s Čínou, Wale odpovedal, že obsahuje doložku o mlčanlivosti a že ju videl až krátko pred svojou návštevou Austrálie. „Musel som odvolať niektorých ľudí z kľúčových pozícií. Dokonca ani kópiu tejto dohody som nedostal až do dňa pred odletom, takže som si ju ešte nestihol dôkladne preštudovať,“ povedal na tlačovej konferencii.
Austrália je najväčším poskytovateľom rozvojovej pomoci tejto krajine s približne 800.000 obyvateľmi. V minulosti jej tiež poskytovala policajnú pomoc počas krízových situácií.
Čína je zase najväčším veriteľom Šalamúnových ostrovov. Dlh krajiny voči čínskym bankám určený na financovanie infraštruktúrnych projektov sa minulý rok zdvojnásobil.
Canberra sa snaží zmierniť rastúci vplyv Pekingu na tento ostrovný štát a využila príležitosť na obnovenie vzťahov po tom, ako bol minulý mesiac Wale zvolený za premiéra. Albanese v stredu oznámil, že obe krajiny začnú pracovať na novej „komplexnej“ zmluve a zároveň prehĺbia spoluprácu v oblasti policajnej činnosti.
Dodal, že zmluva bude „založená na vzájomnej dôvere, rešpekte a otvorenom dialógu“. Obe strany sa tiež dohodli na pokračovaní programu výcviku policajtov.
Táto dohoda bola zastavená predchádzajúcou vládou Šalamúnových ostrovov. Tá zároveň umožnila čínskym policajtom vstupovať do dedín a zhromažďovať dáta o domácnostiach či biometrické údaje v rámci presadzovania čínskeho modelu policajnej práce.
Austrália sa usiluje užšie prepojiť krajiny južného Pacifiku uzatváraním zmlúv s viacerými malými, ale strategicky dôležitými ostrovnými štátmi, ako sú Tuvalu, Nauru a Papua Nová Guinea. Výmenou za obmedzenie bezpečnostných väzieb s Čínou im ponúka významnú hospodársku podporu. Vanuatu a Fidži uviedli, že sú blízko k podpisu podobných dohôd.