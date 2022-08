Premiér Šalamúnovych ostrovov chce zmenou ústavy oddialiť voľby

Honiara 9. augusta (TASR) - Premiér Šalamúnových ostrovov Manasseh Sogavare navrhol zmenu ústavy s cieľom oddialiť plánované voľby. Pre agentúru AFP to uviedol zdroj z prostredia parlamentu oboznámený s touto vecou. Zámer premiéra vyvolal obavy o budúcnosť demokracie na tomto tichomorskom súostroví.



Návrhom na zmenu ústavy sa premiér snaží pozastaviť rozpustenie parlamentu 31. decembra. To znamená, že všeobecné voľby by sa mali konať najskôr v roku 2024 a nie v 2023, ako je plánované. Parlament má o návrhu rokovať 5. septembra, povedal zdroj pre agentúru AFP.



Sogavare je štvornásobným premiérom tichomorského súostrovia a parlament mu už dvakrát vyslovil nedôveru. V súčasnosti čelí problémom pre prehlbujúcu spoluprácu s Čínou.



Rozsiahle nepokoje v hlavnom meste Honiara minulý rok žiadali Sogavareho rezignáciu, premiér ako reakciu na ne podpísal bezpečnostnú dohodu s Pekingom. Na jej základe môže čínska polícia na súostroví zasahovať v prospech "spoločenského poriadku". Ako protihodnotu si môže Peking v tejto strategicky významnej časti sveta vybudovať námornú základňu. Podľa návrhu paktu, ktorý unikol na verejnosť, budú môcť čínske lode podľa vlastnej potreby dopĺňať zásoby na Šalamúnových ostrovov a pristávať čínske lietadlá.



Sogavare odloženie volieb zdôvodňuje nedostatkom financií, pretože v tom istom roku bude aj športové podujatie Pacifické hry. "Národné voľby jednoducho presúvame na obdobie po tom, ako usporiadame Pacifické hry 2023," povedal v júlovom príhovore v parlamente.