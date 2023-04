Premiér Sánchez sa ospravedlnil za následky zmeny zákona o znásilnení

Madrid 16. apríla (TASR) - Španielsky premiér Pedro Sánchez sa v rozhovore pre noviny El Correo zverejnenom v nedeľu ospravedlnil obetiam znásilnenia za medzery v novom zákone, na základe ktorého sa vlani sprísnili tresty za znásilnenie, avšak zároveň sa zmiernili tresty za iné sexuálne delikty.



Ako píše agentúra AFP, viedlo to k tomu, že niektorým odsúdeným páchateľom sa tresty znížili.



Predmetný zákon španielskej ľavicovej vlády, známy pod názvom "Len áno je áno", vstúpil do platnosti v októbri 2022. Novela zákona definuje akýkoľvek nekonsenzuálny pohlavný styk ako znásilnenie.



Predtým museli obete znásilnenia v Španielsku dokazovať, že pri pohlavnom styku bolo prítomné aj násilie či zastrašovanie. Podľa nového zákona nie je podstatné, či sa obeť aktívne bránila, aby bol čin kvalifikovaný ako znásilnenie.



Odvtedy však bolo prepustených na slobodu najmenej 104 páchateľov a 978 ďalším sa trest znížil, vyplýva z najnovších údajov vlády v Madride. AFP približuje, že v Španielsku môžu byť rozsudky spätne prehodnotené v prípade, že zmena trestného zákona je v prospech odsúdeného.



"Obete žiadam o odpustenie za tieto neželané následky," povedal Sánchez. Dodal, že podľa jeho názoru žiaden z poslancov - ani tí, čo hlasovali proti zmienenému zákonu, nesúhlasí so znížením trestom pre sexuálnych agresorov.



Sánchezova ľavicová vláda predložila pozmeňujúce návrhy na nápravu týchto nežiaducich dôsledkov. Momentálne sa nimi zaoberá parlament. "Predložíme riešenie týchto problémov," povedal predseda španielskej vlády.