Premiér Sánchez: Španielsko sa pokúsi poslať na Ukrajinu až 10 tankov

Kyjev 24. februára (TASR) - Španielsky premiér Pedro Sánchez vo štvrtok v Kyjeve uviedol, že Španielsko sa v najbližších týždňoch pokúsi poslať na Ukrajinu až 10 tankov Leopard. TASR správu prevzala z agentúry AFP a webovej stránky denníka El Mundo.



Španielska ministerka obrany Margarita Roblesová v stredu oznámila, že Španielsko Kyjevu dodá šesť týchto tankov nemeckej výroby, pripomína El Mundo. "Našim zámerom je zistiť, či to v najbližších týždňoch a mesiacoch môžeme zvýšiť až na 10," povedal o deň neskôr premiér.



Sánchez tiež prisľúbil, že spoločne so spojencami v EÚ a NATO bude rokovať aj o zaslaní leteckej techniky, ktorú ukrajinská vláda požaduje.



Predseda španielskej vlády v Kyjeve vyzdvihol odvahu Ukrajincov, ktorí s odvahou a hrdosťou bránia svoju krajinu. "Občania Ukrajiny vedia, že so Španielskom môžu počítať. Nenecháme vás osamote," napísal na Twitteri. Španielsko bude podľa jeho slov aj naďalej poskytovať ukrajinským vojakom výcvik.



Španielsky premiér pricestoval do Kyjeva vlakom z Poľska vo štvrtok, deň pred prvým výročím ruskej invázie, píše El Mundo. Je to už jeho druhá návšteva Ukrajiny od začiatku tejto vojny.



Vo štvrtok navštívil aj ukrajinské mestá Buča a Irpiň, v ktorých počas ruskí vojaci krátko po začiatku invázie zavraždili stovky civilistov.