Premiér Saska chce po konci vojny obnoviť dodávky energie z Ruska
Autor TASR
Drážďany 15. novembra (TASR) - Premiér východonemeckej spolkovej krajiny Sasko Michael Kretschmer (CDU) v sobotu vyzval na obnovenie dodávok energetických surovín z Ruska po konci vojny na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„Musí byť v našom záujme obnoviť dodávky energie z Ruska po uzavretí prímeria. Rusko musí byť v budúcnosti opäť obchodným partnerom - bez toho, aby sme sa na ňom opäť stali závislí,“ vyhlásil Kretschmer v rozhovore pre mediálnu skupinu Funke a dodal, že dobré ekonomické vzťahy prispejú k bezpečnosti Nemecka.
Kretschmer v minulosti už viackrát hovoril o obnovení dodávok ruského plynu do Nemecka po konci vojny na Ukrajine. Za tento názor si vyslúžil kritiku aj od vlastných straníckych kolegov.
Európska únia (EÚ) uvalila sankcie na ruské dovozy energetických surovín v dôsledku rozpútania vojny na Ukrajine. Ruský prezident Vladimir Putin tieto opatrenia označil za súčasť ekonomickej vojny a opakovane uviedol, že najviac nimi trpí sama Európa.
Podľa Kretschmera preto Nemecko musí „zvážiť sankcie proti Rusku z vlastnej ekonomickej perspektívy“, nakoľko podľa neho nemecká energetická politika „vedie k deindustrializácii“.
„Rusko napadlo inú krajinu. My sa musíme preto postaviť tak, aby sme sa mohli brániť. To sa dá dosiahnuť jedine vtedy, keď bude Nemecko ekonomicky silné,“ odpovedal saský premiér na otázku, či sa cíti ruským prezidentom ohrozený.
