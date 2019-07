Premiér Skvernelis si ohlásený odchod z funkcie nakoniec rozmyslel

Litovský premiér Skvernelis uviedol, že chce ďalej vládnuť so svojím kabinetom, ktorého zloženie a program musí znova odsúhlasiť parlament.

Vilnius 9. júla (TASR) - Litovský premiér Saulius Skvernelis v utorok oznámil, že nemieni odstúpiť z čela vlády, ako ohlásil ešte v máji, keď sa nedostal do druhého kola prezidentských volieb. Vtedajšie rozhodnutie označil za "emocionálne" a dodal, že nie je nikto, kto by ho mohol nahradiť, uviedli tlačové agentúry DPA a AFP.



Skvernelis sa vyjadril pre litovské médiá po stretnutí s budúcim prezidentom Gitanasom Nausédom, ktorý sa ujme funkcie v piatok. Práve v tento deň mal podľa pôvodného oznámenia ukončiť svoje pôsobenie doterajší premiér. Podľa ústavy musí úradujúca vláda pri nástupe nového prezidenta formálne odovzdať svoj mandát.



Skvernelis uviedol, že chce ďalej vládnuť so svojím kabinetom, ktorého zloženie a program musí znova odsúhlasiť parlament. Vládna koalícia pritom prešla minulý týždeň reorganizáciou, pri ktorej bola rozšírená z dvoch na štyri strany a zabezpečila si tak v parlamente väčšinu 75 zo 141 kresiel.



Nezávislý politik Skvernelis (48) sa stal premiérom v decembri 2016 po tom, ako získala najvyššiu podporu v parlamentných voľbách Litovská únia roľníkov a zelených (LVŽS), ktorá ho postavila do čela svojej kandidátky. Jeho kandidatúra v tohtoročných prezidentských voľbách sa však skončila neúspechom už v prvom kole.



V minulosti bol Skvernelis aj ministrom vnútra a šéfom polície, pripomenula DPA.