Premiér sľúbil zmeny zákonov v snahe bojovať proti zneužívaniu

Atény 25. februára (TASR) - Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis vo štvrtok prisľúbil rozsiahle zmeny zákonníka práce v oblasti boja proti pohlavnému zneužívaniu a zneužívaniu právomocí. Informovali o tom agentúry AP a AFP.



V rámci vystúpenia v parlamente premiér informoval, že vláda sprísni tresty pre páchateľov takýchto činov, predĺži premlčaciu dobu v prípadoch zneužívania maloletých a vytvorí úrad, ktorý sa bude zaoberať prípadmi obťažovania na pracovisku a v rámci kolektívnych aktivít mládeže, píše AP.



V rovnakom čase prebehlo vypočúvanie bývalého bývalý umeleckého riaditeľa gréckeho národného divadla Dimitrisa Lignadisa, ktorý čelí obvineniam zo znásilňovania maloletých vrátane detí migrantov.



Opoziční poslanci obvinili vládu zo zasahovania do vyšetrovania tohto prípadu a žiadajú odvolanie ministerky kultúry. Premiér však tieto tvrdenia odmieta.



Mitsotakis tiež povedal, že rozhodnutie o zmenách legislatívy podnietili aj správy o zneužívaní maloletých, ku ktorému dochádzalo v utečeneckých táboroch na gréckych ostrovoch v rokoch 2017 a 2018. Deti utečencov boli neraz predávané na sex za päť alebo desať eur, upozornil premiér. Pripomenul však, že v súčasnosti sú deti, ktoré do Grécka pricestovali bez sprievodu dospelých, umiestňované do oddelených, strážených priestorov.