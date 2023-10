Premiér Sréttchá pozval Putina na oficiálnu návštevu Thajska

Bangkok 18. októbra (TASR) - Thajský premiér Séttchá Tchavísin pozval ruského prezidenta Vladimira Putina na oficiálnu návštevu svojej krajiny. TASR o tom informuje podľa stredajšej správy agentúry AFP.



"Pozval som ho budúci rok na návštevu Thajska. Putin má rád (ostrov) Puket a rozumiem, že často cestuje," uviedol v stredu v Pekingu Sréttchá. Podľa vyhlásenia thajskej vlády Putin pozvanie prijal, no ešte je potrebné stanoviť dátum návštevy.



Sréttchá sa stretol s Putinom v Pekingu na okraj čínskeho fóra iniciatívy Jeden pás, jedna cesta v noci na stredu. Rokovali o posilnení obchodných a kultúrnych väzieb medzi ich krajinami. Šéf Kremľa sa počas stretnutia sťažoval na oslabenie obchodu medzi Thajskom a Ruskom v dôsledku "turbulentnej medzinárodnej situácie", píše AFP s odvolaním sa na agentúru TASS.



Invázia Ruska na Ukrajinu uvrhla šéfa Kremľa do medzinárodnej izolácie a v jej dôsledku mu zostalo len zopár medzinárodných spojencov. Medzinárodný trestný súd (ICC) navyše na Putina vydal zatykač za údajné deportácie tisícok ukrajinských detí do Ruska. Thajsko nie je signatárom Rímskeho štatútu o založení ICC a zatykač tým pre neho nie je záväzný, sa rozhodlo pokračovať v spolupráci s Ruskom.



Thajsko sa tiež pripojilo k Číne a Indii, keď sa vlani na Voľnom zhromaždení OSN zdržali hlasovania o odsúdení ruskej anexie niektorých častí ukrajinského územia.