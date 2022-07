Premiér nariadil ozbrojeným zložkám obnoviť poriadok na Srí Lanke

Kolombo 13. júla (TASR) - Srílanský premiér Ranil Vikramasinghe, ktorý dočasne vykonáva aj prezidentské právomoci, v stredu nariadil polícii a armáde, aby podnikli "všetko, čo je potrebné" na obnovenie poriadku v krajine. TASR správu prevzala z agentúr AFP a DPA.



Protivládni demonštranti v stredu vtrhli do Vikramasingheho úradu, kde rozvešali štátne vlajky. Podľa výpovedí svedkov sa ozbrojeným zložkám rozvášnený dav nepodarilo zastaviť aj napriek tomu, že použili vodné delá a slzotvorný plyn.



Protestujúci násilne vnikli aj do priestorov srílanskej štátnej televízie a na krátky čas prevzali kontrolu nad vysielaním.



Protesty na Srí Lanke v stredu opäť zosilneli po tom, čo sa verejnosť dozvedela, že prezident Gótábaja Rádžapakša spolu s manželkou ušiel na Maldivy. Demonštrantov neodradil ani platný zákaz vychádzania. Na celom území krajiny preto v stredu vyhlásili ešte aj výnimočný stav.



Demonštranti požadujú, aby premiér Vikramasinghe i prezident Rádžapakša okamžite odstúpili z funkcií.



Rádžapakša avizoval, že v stredu 13. júla odstúpi, aby tak "umožnil pokojné odovzdanie moci". Zatiaľ však nie je známe, že by svoj sľub už dodržal a skutočne doručil oznámenie o svojej demisii predsedovi parlamentu.



Svoje odstúpenie už v sobotu ponúkol aj premiér Vikramasinghe, ktorý po odchode prezidenta do zahraničia dočasne vykonáva aj právomoci hlavy štátu. Premiér podľa vlastných slov odstúpi, až keď vznikne nová vláda.



Srí Lanka čelí najhoršej ekonomickej kríze od získania nezávislosti od Británie v roku 1948. V apríli prestala splácať dlh vo výške 51 miliárd dolárov a rokuje o finančnej výpomoci s Medzinárodným menovým fondom (MMF). Krajina už takmer úplne spotrebovala svoje zásoby benzínu a nafty. Mnohé európske štáty, Austrália i USA preto varovali svojich občanov pred cestovaním na Srí Lanku.