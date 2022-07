Premiér Srí Lanky po demonštráciách ponúkol svoju demisiu

Kolombo 9. júla (TASR) - Srílanský premiér Ranil Vikramasinghe ponúkol v sobotu svoju demisiu. Oznámila to jeho kancelária niekoľko hodín po tom, ako demonštranti vtrhli do oficiálnej rezidencie srílanského prezidenta Gotábaju Rádžapakšu v hlavnom meste Kolombo, ktorého tak prinútili k úteku.



Kancelária premiéra podľa agentúry AFP uviedla, že Vikramasinghe súhlasí odstúpením z úradu, ktoré mu odporučili lídri opozičných strán, "aby tak zaistil bezpečnosť občanov".



Vikramasinghe podľa slov svojho hovorcu povedal straníckym lídrom, že z postu premiéra odstúpi po tom, ako sa strany dohodnú na vytvorení novej vlády. Agentúra AP uvádza, že sobotné protesty boli na Srí Lanke vôbec najväčšími.



Desaťtisícom demonštrantov sa podarilo preraziť policajné zátarasy a preniknúť do rezidencie prezidenta Rádžapakšu, ktorému sa podľa medializovaných správ podarilo uniknúť do bezpečia. Protestujúci si týmto spôsobom chceli vybiť svoj hnev na prezidenta, ktorého považujú za zodpovedného za najhoršiu ekonomickú krízu v tejto ázijskej krajine a žiadajú jeho odstúpenie.



Srí Lanka čelí najhoršej ekonomickej kríze od svojho získania nezávislosti v roku 1948. V apríli prestala splácať dlh vo výške 51 miliárd dolárov a rokuje o finančnej výpomoci s Medzinárodným menovým fondom.



Krajina už takmer úplne spotrebovala svoje zásoby benzínu a nafty. Vláda zatvorila v snahe ušetriť školy i úrady, ktorých fungovanie nie sú pre chod krajiny nevyhnutné. Mnohé európske krajiny, Austrália a Spojené štáty preto varovali svojich občanov pred cestovaním na Srí Lanku.



Na sobotné demonštrácie do Kolomba prišli obrovské davy ľudí, aby vyjadrili nespokojnosť s bezprecedentnou ekonomickou krízou, píše AFP. Polícia zrušila v piatok vydaný zákaz vychádzania po tom, čo opozičné strany, ľudskoprávne organizácie a advokátske komory pohrozili, že šéfa polície zažalujú.



Tisícky protivládnych demonštrantov pritom už predtým zákaz ignorovali a dokonca prinútili predstaviteľov železničnej dopravy, aby zaistili ich prepravu vlakmi na demonštrácie do Kolomba.