Premiér Starmer: Británia posiela na Blízky východ ďalšie stíhačky

Londýn 14. júna (TASR) – Británia presúva na Blízky východ ďalšie vojenské prostriedky vrátane bojových lietadiel, aby v prípade potreby poskytovali podporu po celom regióne. Oznámil to v sobotu britský premiér Keir Starmer, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



Podľa stanice Sky News k tomu dochádza po varovaní Teheránu, že ak Británia a ďalší spojenci pomôžu Izraelu v konflikte s Iránom, zaútočí na ich základe v regióne.



Spojené kráľovstvo sa od piatkového začiatku útokov Izraela nezapojilo do žiadnej vojenskej akcie. Na Blízkom východe má stíhačky v rámci operácie proti hrozbám v Iraku a Sýrii. Prípravy na vyslanie posíl sa podľa hovorcu premiéra začali v piatok dopoludnia, keď bolo jasné, že situácia v regióne sa zhoršuje. Nasadené boli aj ďalšie tankovacie lietadlá z britských základní.



Starmer na stretnutí s novinármi počas cesty na summit G7 v Kanade odmietol vylúčiť poskytnutie vojenskej podpory Izraelu, ako to Británia urobila počas iránskeho útoku balistickými raketami vlani v októbri.



Nechcel tiež komentovať správy, že Británia nedostala vopred informácie o plánovaných izraelských útokoch, ktoré vyvolali najintenzívnejšie boje medzi Tel Avivom a Teheránom za niekoľko desaťročí, uviedla Sky News.



„Nebudeme hovoriť o tom, aké informácie sme vtedy alebo odvtedy mali. Ale o týchto veciach intenzívne hovoríme s našimi spojencami,“ doplnil Starmer.