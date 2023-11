Premiér Sunak odsúdil prejavy násilia počas sobotňajších protestov

Prečítajte si aj: V Británii počas pochodu na podporu Palestínčanov zatkli 126 osôb

Londýn 12. novembra (TASR) - Britský premiér Rishi Sunak slovne odsúdil prejavy násilia počas Národného pochodu pre Palestínu, ktorý sa konal v sobotu v Londýne. TASR správu prevzala z webovej stránky stanice BBC a Sunakovho vyjadrenia na sociálnej sieti.uviedol Sunak na sociálnej sieti X. Opovrhnutia hodné konanie menšiny osôb podľa jeho vyjadrení marí úsilie tých, ktorí sa rozhodli vyjadriť svoje názory nenásilnou formou.Dodal, že Británia si počas víkendu pripomína Deň veteránov, kedy by sa krajina mala zjednotiť a spomínať na tých, ktorí bojovali a zomreli za slobodu Britov.uviedol.Pripomenul tiež, že členovia EDL zaútočili na policajtov a prenikli k hrobu neznámeho vojaka (The Cenotaph) na londýnskej ulici Whitehall, a ďalší demonštranti skandovali antisemitské pokriky a niesli nápisy podporujúce Hamas.Voči akejkoľvek trestnej činnosti je podľa premiéra potrebné zakročiť silou zákona. V najbližších dňoch sa podľa svojich slov stredne so šéfom londýnskej Metropolitnej polície (MPS).English Defence League (Anglická obranná liga) je krajne pravicová organizácia namierená voči moslimom a islamizmu.Národný pochod pre Palestínu sa konal v deň 105. výročia uzatvorenia prímeria medzi Nemeckom a dohodovými štátmi, ktorým sa oficiálne ukončila prvá svetová vojna (1914-18). Centrom Londýna v sobotu pochodovalo 300.000 ľudí. Londýnska Metropolitná polícia oznámila, že počas dňa zatkla v britskej metropole 126 osôb.