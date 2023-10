Tajani: Z Izraela bude repatriovaných približne 1000 Talianov

Rím 10. októbra (TASR) - Približne 1000 Talianov potrebuje repatriáciu z Izraela po útoku islamistického hnutia Hamas z pásma Gazy, uviedol v utorok taliansky minister zahraničných vecí a podpredseda vlády Antonio Tajani. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry ANSA.



Približne 400 z nich sa v utorok ráno vrátili do Talianska vojenskými lietadlami alebo majú pricestovať neskôr. Od začiatku krízy sú "prioritou vlády Taliani v Izraeli", povedal Tajani v poslaneckej snemovni pred stredajšou cestou do Egypta. Dodal, že o nezvestnom páre s dvojakým taliansko-izraelským občianstvom nie sú žiadne správy.



"Sú to pravdepodobne rukojemníci; urobíme, čo bude v našich silách," povedal. "V krajine sa nachádza približne 1000 Talianov, okrem 18.000 krajanov žijúcich v Izraeli," povedal Tajani. Dodal, že vláda pracuje na tom, "aby ich všetkých repatriovala".



Okrem 400 Talianov, ktorí boli repatriovaní v utorok, ďalších asi 500 ľudí odletí do vlasti komerčnými a vojenskými lietadlami "v najbližších dňoch", dodal Tajani.



Egypt Tajani označil za "kľúčovéhého partnera" v diplomacii a "môže zohrať zásadnú úlohu sprostredkovateľa s Hamasom v krízových situáciách", ako aj "uľahčiť rokovania o rukojemníkoch" v Gaze.



"Môžeme sa spoľahnúť aj na konštruktívny príspevok Saudskej Arábie a Jordánska," dodal Tajani a zdôraznil, že je dôležité spolupracovať "s našimi spojencami na podpore deeskalácie a realizácii humanitárnych iniciatív na zmiernenie utrpenia civilného obyvateľstva".



Tajani sa v Káhire stretne s prezidentom Abdalom Fattáhom Sísím, ako aj s ministrom zahraničných vecí Sámihom Šukrím a generálnym tajomníkom Ligy arabských štátov (LAŠ) Abúlom Gaitom.