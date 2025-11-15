< sekcia Zahraničie
Premiér Tusk kritizoval pôsobenie prezidenta Nawrockeho vo funkcii
Poľský premiér Donald Tusk prvých 100 dní prezidenta vo funkcii zhodnotil negatívne.
Autor TASR
Varšava 15. novembra (TASR) - Poľský prezident Karol Nawrocki v piatok povedal, že každý z doterajších dní pôsobenia v prezidentskom úrade bol záväzkom k jeho predvolebnému sľubu: Poľsko na prvom mieste, Poliaci na prvom mieste. TASR o tom píše podľa agentúry PAP
„Po týchto 100 dňoch som hlboko presvedčený, že každý poľský prezident a každý vo verejnom živote vrátane premiéra a ministrov by mal začať s láskou k Poľsku, pretože politika nie je obyčajné povolanie,“ povedal prezident obyvateľom okresného mesta Minsk Mazowiecki v strednom Poľsku. V piatok 14. novembra uplynulo 100 dní od zloženia prezidentskej prísahy.
„V každom rozhodnutí som si opakoval: ‚Poľsko na prvom mieste, Poliaci na prvom mieste.‘ Takto by malo vyzerať každé prezidentské obdobie a takto budem tento úrad naďalej plniť,“ povedal.
Nawrocki poďakoval tým, ktorí ho volili, a ubezpečil tých, ktorí ho nevolili, že každý deň pracuje pre ich bezpečnosť, blahobyt, rozvoj a budúcnosť.
Poľský premiér Donald Tusk prvých 100 dní prezidenta vo funkcii zhodnotil negatívne. Premiér a líder centristickej Občianskej koalície (KO) v piatok uviedol, že sa „na to pozerá kriticky zo zrejmých dôvodov“ a podľa jeho slov prezident priživuje napätie s vládou.
Tusk poznamenal, že Nawrocki vetoval vládne návrhy zákonov „s mimoriadnou vervou“, dokonca aj tie politicky neutrálne, ako napríklad vytvorenie prvého národného parku za 24 rokov. Podľa neho prezidentove argumenty „mu predkladala strana PiS“ a nemali „žiadnu súvislosť s realitou“.
Nawrocki, ktorého prezidentskú kandidatúru podporila sociálne konzervatívna strana Právo a spravodlivosť (PiS), zložil prísahu 6. augusta. Predtým tesne zvíťazil v druhom kole volieb nad stredopravicovým rivalom, varšavským starostom a členom Občianskej koalície (KO) Rafalom Trzaskowskim.
