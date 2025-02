Premiér Viktor Orbán odletel do Dubaja, stretne sa opäť s Carlsonom

Budapešť 12. februára (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán odletel v stredu do Spojených arabských emirátov, kde sa v Dubaji opäť stretne s americkým konzervatívnym novinárom Tuckerom Carlsonom. Na základe statusu Orbána na Facebooku na to upozornil server 24.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Orbán na Facebooku zverejnil fotografiu z letiska pred odletom do Dubaja, pod ktorú napísal: "Medzinárodná konferencia s americkou hviezdou: Smer Carlson!"



Podľa servera thenationalnews.com sa Carlson v Dubaji predstaví v priebehu niekoľkých mesiacov už druhýkrát. Vo štvrtok sa bude rozprávať s Orbánom a americkým ekonómom a analytikom Jeffreym Sachsom v Múzeu budúcnosti v rámci podujatia organizovaného v spolupráci so Summitom svetových vlád (WGS).



Carlson, ktorý je podporovateľom znovuzvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa, podľa portálu Politico roky vykresľoval USA ako upadajúcu krajinu, na ktorú útočia demokrati, takzvaní "prebudení" demonštranti a komunizmus. Po svojom odchode zo stanice Fox News čoraz viac propagoval pravicové konšpiračné teórie. Carlsonova relácia na spomínanej televíznej stanici skončila v apríli 2023. Následne začal reláciu vysielať na sociálnej sieti X a teraz ju vysiela na svojej streamovacej platforme Tucker Carlson Network.