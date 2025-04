Premiér Wever: Ani Belgicko by Netanjahua na svojom území nezatklo

Brusel 4. apríla (TASR) - Belgicko by pravdepodobne taktiež nezadržalo izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, na ktorého vydal vlani zatykač Medzinárodný trestný súd (ICC), povedal belgický premiér Bart De Wever. Zároveň veľmi spochybnil možnosť, že by sa nejaká európska krajina zachovala inak ako Maďarsko, ktoré Netanjahu vo štvrtok navštívil a tamojšie orgány ho nezadržali, informuje TASR podľa piatkovej správy agentúry AFP.



„Nemyslím si, že existuje európska krajina, ktorá by Netanjahua zatkla, ak by bol na jej území. Francúzsko by to napríklad neurobilo a nemyslím si, že my by sme to urobili,“ povedal De Wever v rozhovore pre flámsku verejnoprávnu televíziu VRT. Reagoval tým práve na štvrtkovú návštevu Netanjahua v Maďarsku.



Na Netanjahua a ďalších predstaviteľov Izraela ale aj palestínskeho hnutia Hamas vydal vlani ICC zatykač pre podozrenia zo spáchania vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti. Izrael označil rozhodnutie ICC za spolitizované. Maďarský premiér Viktor Orbán pozval Netanjahua na návštevu ešte v deň vydania zatykača, pričom avizoval, že ho voči nemu neuplatní.



Vo štvrtok dopoludnia zároveň maďarská vláda oznámila, že plánuje ukončiť svoje členstvo v ICC. Orbán rozhodnutie odôvodnil tým, že súd sa podľa jeho názoru spolitizoval. ICC v reakcii skonštatoval, že Maďarsko má naďalej povinnosť spolupracovať s ním.



Belgický premiér De Wever naznačil, že Belgicko by nezašlo tak ďaleko, aby vystúpilo z ICC, a zdôraznil svoj záväzok voči multilateralizmu a medzinárodnému poriadku založenému na pravidlách. Keď sa ho spýtali na potenciálnu možnosť núdzového pristátia lietadla s Netanjahuom v Belgicku, označil ju najprv za „veľmi nepravdepodobnú“. Potom však povedal, že k zatknutiu izraelského premiéra by v takomto prípade pravdepodobne nedošlo.