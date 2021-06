Premiér Zaev pobúril Grécko, futbalový tím nazval Macedónskom

Skopje 23. júna (TASR) - Macedónsky premiér Zoran Zaev v stredu naznačil, že bolo "chybou" nazvať národný futbalový tím jeho krajiny na sociálnej sieti Twitter ako "Macedónsko" a vynechať označenie "Severné". V Grécku to vyvolalo vlnu pobúrenia, informuje spravodajský server Ekathimerini.com.



Atény v reakcii na Zaevov príspevok na Twitteri zvažujú odloženie plánovanej ratifikácie troch memoránd o spolupráci so Skopje z júla na september, možno i na neskôr.



Severné Macedónsko si zmenilo názov po dlhoročnom spore s Gréckom prostredníctvom dohody z Prespy v roku 2018.



"Niekedy je normálne robiť chyby, presnejšie v dohode z Prespy... Ja verím v dohodu z Prespy, som prvý, kto ju dodržiava," povedal Zaev na tlačovej konferencii v Skopje. Ako dodal, národný futbalový tím pozostáva z "macedónskych hráčov, albánskych hráčov, Bosniakov" a oni "sú Macedónci a reprezentácia Republiky Severné Macedónsko".



Zaev v pondelok z Amsterdamu, kde sa zúčastnil na futbalovom zápase medzi Severným Macedónskom a Holandskom na majstrovstvách Európy, na sociálnej sieti Twitter napísal: "Dnes zo štadiónu v Amsterdame vyjadrujem svoju silnú podporu macedónskemu národnému futbalovému tímu."



Veta na Twitteri vyvolala v Aténach pobúrenie, píše Ekathimerini. Podľa Zaeva to však nie je dôvod na odloženie ratifikácie memoránd o spolupráci v Gréckom parlamente. "Čakali sme na tieto dohody dva roky. A môžeme čakať ešte o tri mesiace dlhšie," dodal s tým, že občania oboch krajín chcú, aby boli dohody prijaté.