Premiéra Draghiho žiadajú, aby prekonal vládnu krízu a zostal v úrade

Rím 17. júla (TASR) – Talianski starostovia, obchodné organizácie a predstavitelia odborových zväzov vyzvali cez víkend premiéra Maria Draghiho, aby prehodnotil svoje rozhodnutie odstúpiť. Varovali, že ohrozená je stabilita zadlženej krajiny. Informovala o tom v nedeľu agentúra Reuters, od ktorej TASR správu prevzala.



Draghi tento týždeň podal demisiu po tom, ako jedna zo strán v širokej vládnej koalícii, Hnutie piatich hviezd (M5S), odmietla podporiť vládu pri hlasovaní v parlamente spojenom s vyslovením dôvery.



Prezident Sergio Mattarella jeho rezignáciu odmietol a požiadal Draghiho, aby budúci týždeň vystúpil pred zákonodarcami – v nádeji, že nájde konsenzus, ktorý by odvrátil predčasné voľby v čase medzinárodného rozruchu a ekonomických problémov.



Populistické Hnutie piatich hviezd, ktoré sužujú vnútorné rozpory, zdôraznilo, že z koalície neodišlo, ale nemohlo sa zúčastniť na hlasovaní o zákone obsahujúcom opatrenia, s ktorými dlhodobo nesúhlasí.



Zdroj z premiérovho úradu uviedol, že Draghi sa nepodvolí nijakým "ultimátam" a je naďalej odhodlaný odstúpiť.



Čelí však tlaku na zmenu názoru a varovaniam, že bez plne funkčnej vlády môže Taliansko prísť o miliardy eur z fondu EÚ pre obnovu po pandémii a len s ťažkosťami by riešilo rastúce ceny energií.



Starostovia 110 talianskych miest, vrátane centier desiatich hlavných metropolitných oblastí, označili v otvorenom liste vládnu krízu za zarážajúcu a znepokojivú. Všetky strany vyzvali na zodpovedné konanie. "Žiadame Maria Draghiho, aby vysvetlil parlamentu dobré dôvody, prečo vláda musí pokračovať," napísali.



Stanoviská apelujúce vládu na pokračovanie zverejnil aj celý rad priemyselných, poľnohospodárskych a obchodných združení.



Prekonanie rastúcej nevôle vládnych strán na ďalšiu spoluprácu sa však zdá čoraz náročnejšie, čo zvyšuje vyhliadky na predčasné voľby v septembri alebo októbri, konštatuje Reuters.



Draghi sa ujal funkcie v roku 2021 s úlohou viesť Taliansko počas pandémie covidu. Parlamentné voľby by sa v riadnom termíne mali konať v prvej polovici roka 2023 a prieskumy aktuálne naznačujú jasnú väčšinu pre konzervatívne strany.



Dve z týchto strán, Liga Severu a Forza Italia, sú vo vláde, no vyhliadka na víťazstvo v jesenných voľbách pre nich môže byť dôvodom, aby rozpad koalície vítali. Obe strany uvádzajú, že sú ochotné zostať v Draghiho kabinete, avšak len pod podmienkou, že z neho odíde M5S. Draghi už takúto požiadavku odmietol.