Premiéra Kanady pozvali na summit Európskeho politického spoločenstva
Európske politické spoločenstvo je medzivládna platforma pre politickú a strategickú diskusiu o budúcnosti Európy.
Autor TASR
Brusel 28. apríla (TASR) - Kanadský premiér Mark Carney dostal pozvanie zúčastniť sa ako hosť na májovom summite Európskeho politického spoločenstva (EPC) v Arménsku. Oznámil to v utorok šéf Európskej rady António Costa. Je to podľa neho prvýkrát, čo na schôdzku európskych lídrov príde predstaviteľ mimoeurópskej krajiny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Európa a Kanada sú viac než len partnermi s podobnými názormi - spoločne budujeme globálnu alianciu na obranu mieru, spoločnej prosperity a multilateralizmu,“ napísal Costa na sieti X.
Carneyho pozval podľa svojich slov spolu s arménskym premiérom Nikolom Pašinjanom, ktorého krajina bude v poradí 8. summit EPC hostiť 4. mája v Jerevane.
„Je to prvýkrát, čo sa na EPC zúčastní krajina mimo Európy,“ uviedol Costa, ktorý predsedá summitom lídrov 27 členských krajín Európskej únie.
Európske politické spoločenstvo je medzivládna platforma pre politickú a strategickú diskusiu o budúcnosti Európy, ktorej vznik inicioval v roku 2022 po invázii Ruska na Ukrajinu francúzsky prezident Emmanuel Macron. Ide o neformálne zhromaždenie takmer 50 hláv štátov a vlád členských krajín Európskej únie, Británie, Nórska, Švajčiarska či Ukrajiny.
Vzhľadom na pretrvávajúce napätie s administratívou amerického prezidenta Donalda Trumpa sa Kanada snaží posilniť svoje obchodné vzťahy s Európou a znížiť závislosť od Spojených štátov aj v oblasti obranyschopnosti. V tejto súvislosti sa už napríklad ako jediný neeurópsky štát pridala k obrannému programu EÚ SAFE, ktorý má pomôcť výhodne financovať nákupy vojenského vybavenia pre krajiny EÚ aj niektoré partnerské štáty.
Fínsky prezident Alexander Stubb nedávno vyslovil myšlienku, že by si vedel predstaviť omnoho väčšiu EÚ, ktorej súčasťou by bola aj Kanada. To najmenej, čo môže Brusel urobiť, je nadviazať s Kanadou úzke strategické partnerstvo, povedal Stubb v rozhovore pre kanadskú televíziu CBC, pričom poukázal na hodnotovú a charakterovú blízkosť medzi EÚ a Kanadou.
