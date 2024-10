Albaneseho kritizujú za kúpu domu na pláži v čase bytovej krízy

Canberra 16. októbra (TASR) - Austrálsky premiér Antony Albanese čelí kritike za kúpu domu za 4,3 milióna austrálskych dolárov (približne 2,6 milióna eur) v čase, keď krajinu sužuje bytová kríza. Informuje o tom TASR podľa stredajšej správy agentúry AP.



Albanese kúpou domu na vyhľadávanej pláži Copacabana severne od Sydney podľa kritikov ukázal, že zrejme nerozumie zložitej situácii mnohých Austrálčanov. V dôsledku zvýšených úrokových sadzieb, rastúcich cien a obmedzenej ponuky na realitnom trhu má mnoho z nich problémy s kúpou alebo prenájmom bývania.



"Skutočným problémom Austrálčanov je, že veľa ľudí chce mať možnosť kúpiť si dom, ale je to pre nich veľmi, veľmi ťažké a súčasná vláda odvádza veľmi slabú prácu pri zavádzaní opatrení, ktoré by im to uľahčili," povedal opozičný poslanec Paul Fletcher pre televíziu Sky News Australia.



Premiér Albanese tvrdí, že jeho vláda chce pokračovať v pomoci Austrálčanom, či už ide o "nájomné byty alebo kúpu vlastného bývania". Kúpu domu na pláži Copacabana vysvetlil tým, že v oblasti žije rodina jeho snúbenice Jodie Haydonovej. Dodal, že z dôvodu kúpy novej nehnuteľnosti predáva svoj dom v Sydney.



Členovia vládnej Austrálskej strany práce (ALP) Albanesemu verejne vyjadrili podporu. Podľa austrálskeho ministra pre klimatickú krízu a energetiku Chrisa Bowena si bežný Austrálčan v tejto situácii povie: "Dosť, nechajte ho na pokoji, budem kritizovať jeho politiku alebo ju budem podporovať, budem kritizovať alebo podporovať jeho vládu, ale nebudem kritizovať alebo podporovať to, čo robí so svojím vlastným bankovým účtom, so svojimi vlastnými peniazmi."



V Austrálii budú o rok parlamentné voľby, v ktorých si Albaneseho stredoľavá ALP bude chcieť zaistiť ďalšie trojročné funkčné obdobie. Podľa politológov bude jednou z hlavných tém predvolebnej kampane práve nedostupné bývanie.