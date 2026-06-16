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Premiéra Magyara prijal kardinál Erdő; pripravovali návštevu u pápeža
Ústrednou témou diskusie bola príprava nadchádzajúcej návštevy maďarského premiéra vo Vatikáne, počas ktorej sa stretne s pápežom Levom XIV.
Autor TASR
Budapešť 16. júna (TASR) - Ostrihomsko-budapeštiansky arcibiskup a maďarský prímas kardinál Péter Erdő prijal v utorok v budapeštianskom Primaciálnom paláci predsedu maďarskej vlády Pétera Magyara. Oznámila to arcidiecéza na svojom účte na Facebooku, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Ústrednou témou diskusie bola príprava nadchádzajúcej návštevy maďarského premiéra vo Vatikáne, počas ktorej sa stretne s pápežom Levom XIV.
„Stretnutie sa konalo v duchu dialógu, vzájomnej úcty a spoločnej zodpovednosti,“ konštatovala arcidiecéza.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Ústrednou témou diskusie bola príprava nadchádzajúcej návštevy maďarského premiéra vo Vatikáne, počas ktorej sa stretne s pápežom Levom XIV.
„Stretnutie sa konalo v duchu dialógu, vzájomnej úcty a spoločnej zodpovednosti,“ konštatovala arcidiecéza.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)