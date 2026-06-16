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Premiéra Magyara prijal kardinál Erdő; pripravovali návštevu u pápeža

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Na snímke líder maďarskej strany Tisza Péter Magyar. Foto: TASR - Ladislav Vallach

Ústrednou témou diskusie bola príprava nadchádzajúcej návštevy maďarského premiéra vo Vatikáne, počas ktorej sa stretne s pápežom Levom XIV.

Autor TASR
Budapešť 16. júna (TASR) - Ostrihomsko-budapeštiansky arcibiskup a maďarský prímas kardinál Péter Erdő prijal v utorok v budapeštianskom Primaciálnom paláci predsedu maďarskej vlády Pétera Magyara. Oznámila to arcidiecéza na svojom účte na Facebooku, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Ústrednou témou diskusie bola príprava nadchádzajúcej návštevy maďarského premiéra vo Vatikáne, počas ktorej sa stretne s pápežom Levom XIV.

Stretnutie sa konalo v duchu dialógu, vzájomnej úcty a spoločnej zodpovednosti,“ konštatovala arcidiecéza.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
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