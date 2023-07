Premiéra Rutteho chce na čele strany nahradiť ministerka Yešilgözová

Brusel/Amsterdam 12. júla (TASR) - Holandská ministerka spravodlivosti Dilan Yešilgözová potvrdila, že chce nahradiť odchádzajúceho premiéra Marka Rutteho vo funkcii lídra vládnej Ľudovej strany pre slobodu a demokraciu (VVD) a prípadne aj na čele vlády. S odkazom na stredajšie správy holandských médií o tom informuje spravodajca TASR.



Rutte v pondelok avizoval, že po jesenných parlamentných voľbách odíde z politiky. Predčasné voľby sa v Holandsku budú konať zrejme v polovici novembra po tom, ako sa pre nezhody okolo azylovej politiky rozpadla Ruttem vedená koalícia.



Yešilgözová v rozhovore pre denník Telegraaf potvrdila, že má záujem vymeniť Rutteho na najvyššom straníckom poste a vyjadrila odhodlanie stať sa prípadne aj budúcou holandskou premiérkou.



"Prinášam so sebou more skúseností," povedala s odkazom na mnohé politické funkcie, ktoré zastávala na celoštátnej aj komunálnej úrovni.



Podľa holandskej verejnoprávnej stanice NOS je ministerka preferovanou kandidátkou vedenia VVD, ktoré však svojho nominanta oficiálne oznámi až v najbližších dňoch.



V nedávnom prieskume televízie RTL až 68 percent priaznivcov VVD uviedlo, že by ju podporilo ako líderku strany.



Dilan Yešilgözová (46) je ministerkou spravodlivosti od minulého roka, predtým bola štátnou tajomníčkou a poslankyňou holandského parlamentu. Do roku 2017 bola členkou mestskej rady Amsterdamu.



Narodila sa v tureckej Ankare a do Holandska prišla v roku 1984 spolu so svojou matkou a sestrou. Vtedy tam už žil aj jej otec, kurdský aktivista za ľudské práva, ktorý utiekol z Turecka tri roky predtým.



Ako ministerka spravodlivosti zaujala tvrdý postoj k prisťahovalectvu. Začiatkom júla sa vyjadrila, že holandský azylový systém zneužívajú utečenci, ktorí do krajiny privádzajú aj svojich rodinných príslušníkov.



Minulý týždeň viedla v mene VVD rokovania, ktorých cieľom bolo zamedziť rozpadu vládnej koalície.



Záujem o Rutteho funkciu straníckeho lídra potvrdil aj bývalý europoslanec André Bosman. Viacero ďalších popredných členov VVD však svoju kandidatúru vylúčilo, napríklad populárny bývalý minister obrany Klaas Dijkhoff.