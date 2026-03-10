< sekcia Zahraničie
Premiéri Británie, Talianska a Nemecka sa dohodli na spolupráci
O koordinácii svojich krokov hovorili talianska premiérka Giorgia Meloniová, predseda britskej vlády Keir Starmer a nemecký kancelár Friedrich Merz počas spoločného telefonátu.
Autor TASR
Rím/Berlín/Londýn 10. marca (TASR) - Predsedovia vlád Británie, Talianska a Nemecka sa v pondelok dohodli na vzájomnej spolupráci s cieľom ochrániť komerčnú lodnú dopravu cez Hormuzský prieliv. Reagujú tak na hrozby zo strany Iránu. TASR o tom informuje podľa agentúry ANSA.
„Premiér včera večer hovoril s lídrami Nemecka a Talianska o situácii na Blízkom východe,“ uviedol v utorok Starmerov úrad. „Pri diskusii o Hormuzskom prielive sa zhodli na zásadnom význame slobody plavby lodí v týchto vodách. Dohodli sa, že v nadchádzajúcich dňoch budú úzko spolupracovať v súvislosti s iránskymi hrozbami,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Cez Hormuzský prieliv, spájajúci Perzský záliv s Arabským morom, prechádza približne pätina celosvetových dodávok ropy a zemného plynu. Od začiatku vojny medzi Spojenými štátmi, Izraelom a Iránom je doprava cez túto kľúčovú úžinu takmer úplne pozastavená.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok vyhlásil, že Francúzsko spoločne so spojencami pracujú na misii na znovuotvorenie Hormuzského prielivu. Paríž podľa jeho slov vyšle do Červeného mora dve fregaty.
