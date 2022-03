Premiéri Česka, Poľska a Slovinska sú v Kyjeve

Kyjev 15. marca (TASR) - Predsedovia vlád Českej republiky, Poľska a Slovinska v utorok večer pricestovali vlakom do Kyjeva. Na sociálnej sieti Twitter to uviedol poľský premiér Mateusz Morawiecki.



"Práve tu, vo vojnou zničenom Kyjeve, sa tvoria dejiny. Práve tu bojuje sloboda proti svetu tyranie. Práve tu visí budúcnosť nás všetkých na vlásku. Európska únia podporuje Ukrajinu, ktorá sa môže spoľahnúť na pomoc svojich priateľov – tento odkaz sme dnes priniesli do Kyjeva," napísal na Twitteri predseda poľskej vlády.



Morawiecki spolu s Petrom Fialom a Janezom Janšom odcestovali v utorok ráno do Kyjeva, kde sa majú stretnúť s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a premiérom Denysom Šmyhalom. Návšteva má ukázať jasnú podporu Ukrajiny zo strany štátov EÚ.