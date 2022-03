Premiéri Česka, Poľska a Slovinska sa bezpečne vrátili z Ukrajiny

Varšava 16. marca (TASR) - Delegácia pozostávajúca z premiérov Českej republiky, Poľska a Slovinska sa bezpečne vrátila z Ukrajiny. Na sociálnej sieti Twitter to v stredu predpoludním uviedol hovorca poľskej vlády Piotr Müller. Informovala o tom agentúra Reuters.tweetoval hovorca.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok večer v Kyjeve rokoval s Petrom Fialom, Mateuszom Morawieckym a Janezom Janšom, ktorí pricestovali do hlavného mesta Ukrajiny vlakom. Za Poľsko sa na rokovaní zúčastnil aj vicepremiér Jaroslaw Kaczyňski.Slovenský premiér Eduard Heger (OĽANO) do Kyjeva necestoval. Bezpečnostné zložky mu to vyslovene neodporúčali. Pre TASR to uviedla hovorkyňa predsedu vlády SR Ľubica Janíková.