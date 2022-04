Fiala a Morawiecki vyzvali Maďarsko na odsúdenie zločinov na Ukrajine

Varšava 29. apríla (TASR) - Český premiér Petr Fiala a predseda poľskej vlády Mateusz Morawiecki po piatkovom stretnutí vo Varšave apelovali na Maďarsko, aby "jednoznačne odsúdilo" zločiny spáchané ruskými vojakmi na Ukrajine.



Ako píše agentúra PAP, obaja štátnici dostali na tlačovej konferencii otázku o ďalšom fungovaní Vyšehradskej štvorky (V4), do ktorej patria Poľsko, Česko, Slovensko a Maďarsko.



Morawiecki uviedol, že formát V4 stále existuje, ale "musíme si veľmi dôkladne objasniť otázky súvisiace s ruskou agresiou voči Ukrajine".



"Zásadne nesúhlasíme so súčasným postojom Maďarska k Ukrajine... a očakávame jednoznačný a veľmi silný postoj Budapešti, ktorý odsúdi zločiny Ruska na Ukrajine," povedal. "Toto je skutočne veľmi dôležitá podmienka, pretože nemôžeme zatvárať oči pred tým, čo sa tam deje," dodal poľský premiér.



"Chceme, aby tento postoj bol veľmi jasný a v súlade s tým, čo považujeme za vhodné," doplnil svojho kolegu Fiala.



Kritika Maďarska zo strany Poľska prichádza napriek tomu, že medzi krajinami sú dobré vzťahy. Poľsko a Maďarsko boli pri svojich vzájomných sporoch s EÚ vnímané ako ideologickí spojenci. Zdá sa však, že vojna na Ukrajine vrazila klin medzi maďarskú a poľskú vládu, ktorá je ako popredný zástanca prísnych sankcií voči Moskve frustrovaná miernejším postojom Budapešti, analyzuje PAP.



Začiatkom apríla maďarský premiér Viktor Orbán na tlačovej konferencii v Budapešti povedal, že jeho krajina neustúpi tlaku a nepodporí sankcie proti Rusku, ktoré by zahŕňali prerušenie nákupu ruskej ropy a zemného plynu.



Keď sa ho novinári pýtali na zjavné zabíjanie civilistov v ukrajinskom meste Buča neďaleko hlavného mesta Kyjev ruskými vojakmi, Orbán povedal, že všetky tvrdenia je potrebné nezávisle overiť, pretože "žijeme v dobe masovej manipulácie", pripomína PAP.